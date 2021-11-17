助制造商加快工业4.0转型 裕廊集团在裕廊创新区设产业联网办公室 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 贸工部长颜金勇出席产业联网办公室的开幕仪式，他在仪式上讲话时鼓励更多企业借助裕廊创新区的生态系统，获得先进制造解决方案和开发能力。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 裕廊集团（JTC）在裕廊创新区设立产业联网（Industry Connect）办公室，这个一站式中心旨在帮助更多制造商加快工业4.0转型，预计有1000家本地企业在未来三年受益。另外，裕廊集团与先进制造技能策略及规划中心（Advanced Manufacturing Training Academy，简称AMTA）签署备忘录，在产业联网办公室提供工业4.0科技和培训方面咨询服务，让有意落实工业4.0的企业与科技和培训伙伴配对，协助商家确定问题，找出合适解决方案及参与技能提升计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 评股论经 速读财界