助制造商加快工业4.0转型 裕廊集团在裕廊创新区设产业联网办公室

裕廊集团（JTC）在裕廊创新区设立产业联网（Industry Connect）办公室，这个一站式中心旨在帮助更多制造商加快工业4.0转型，预计有1000家本地企业在未来三年受益。

另外，裕廊集团与先进制造技能策略及规划中心（Advanced Manufacturing Training Academy，简称AMTA）签署备忘录，在产业联网办公室提供工业4.0科技和培训方面咨询服务，让有意落实工业4.0的企业与科技和培训伙伴配对，协助商家确定问题，找出合适解决方案及参与技能提升计划。