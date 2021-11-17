昂国企业 Engro Corporation

本栏于今年7月9日曾论及这只股票短期回扯，股价或将填补介于1.145元与1.09元间的缺口，过后重返升势。当时股价为1.40元左右。见报当天股价下跌至1.38元。7月12日股价跳空升试1.42元，同时在介于1.40元与1.38元将留下缺口；8月2日股价骤然下跌至1.36元，遂将此缺口填补。8月3日股价下探1.33元，并于当天以“转向”信号完成了图中的（a）波，旋出现回扯。8月13日股价急升至1.42元，随即在介于1.40元与1.35元间留下缺口。8月16日股价再度试1.42元的价位未果，过后于8月20日以1.39元闭市，较前周五闭市的1.41元来得低，随即于每周一杆图以“转向”信号为（b）波画下句号。8月25日股价下滑至1.36元，又将上述第三个缺口的大部分填补了。9月13日股价跳空下试1.30元，且在介于1.32元与1.38元间留下缺口，接着渐渐回扯至9月21日的1.37元，遂将此缺口的大部分填补。截至9月28日股价已经下探1.25元。估计股价当继续下滑以填补上述第一个缺口，并在完成（c）波后重返升势。

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