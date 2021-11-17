糕饼老字号“一口味” 产品求变求新 应对疫情冲击

小档案

创业：1983年

行业：糕饼业（季节性糕饼专家）

员工：20-40名，包括中央厨房、行政人员、门市销售员，以及临时员工。

座右铭：要舍才有得。

本地著名糕饼老字号“一口味”以产品求变求新，应对冠病疫情对营业额所带来的冲击。

创办于1983年，拥有38年历史的“一口味”，目前是由第二代周理杭（36岁）掌舵，过去10年来，他带领团队成功走上转型之路，并开拓伴手礼市场进军国际。

响应政府有关当局鼓励中小型企业朝自动化发展的号召，2012年起，“一口味”逐渐落实转型计划，开始采购机器实行自动化，将手工技术用机器取代，产品美味不变但生产力提高，减少了对人工的依赖。

另一方面，也提升品牌的塑造，将品牌年轻化，吸引年轻一代的消费者。

2018年，“一口味”开始参加海外食品展，最近刚随同新加坡食品厂商公会前往德国参展。周理杭表示，食品展有助扩大品牌曝光率，同时可探讨与当地个别商家合作的机会。2019年，公司再突破传统营销手法，通过电商平台推动网上购买。

近几年，“一口味”则将重心放在产品的研发，招请大专实习生进公司，与内部人员联手从事产品研发工作，这包括新口味、采用的食材与创意，并精准包装。

“一口味”以最佳的包装方式来阻隔光线、空气及环境水分等对品质与口感的影响，选择可再循环塑料材质包装，减少对大自然的破坏，也用干燥剂代替在产品中加入防腐剂。

现阶段专注于国内市场

在冠病笼罩下，门市生意受到影响，出口到外地的订单也显著下降，“一口味”采取多方面策略来对抗打击。

周理杭指出，物流费用高涨，外国的采购量大幅减少，目前在公司的总销售额中只占一小部分，现阶段是专注于国内市场。

“一口味”在门店售卖的产品主要是黄梨饼以及薄饼、芋头糕和麻糬等本地传统小吃，疫情影响顾客上门购买小吃现场享用，他与团队想到以DIY包装的方式，让大家能把所喜爱的小吃买回家去，自己动手简易轻松完成，与家人共享美食。

已推出的薄饼与麻糬DIY产品，在本地的两大电商平台——Shopee与Lazada都可买到，顾客的反应让人鼓舞。至于芋头糕的DIY，还在研发中。

“一口味”在高岛屋B2美食总汇大堂的门店已营业将近25年，今年1月份，在樟宜机场第三搭客大厦也设立一间实体店，专推伴手礼。

为来临新年研发新口味

此外，产品也有新的发展，黄梨饼除了原味、芝士、低糖、蔓越莓、素食、椰丝斑斓、红丝绒等多种口味，现在正为即将来临的新年研发新口味。

过去在幕后帮商业客户代工制作的季节性产品，例如粽子、月饼、圣诞饼干与年货，“一口味”也开始推出自己品牌，今年中秋节的“黑白主题”月饼就很受赏识。

对于未来的规划，周理杭透露，会更积极参加各种食品展。

“一口味”在2015年首度参与邻里企业之星奖，今年再次参加。

周理杭说，这个奖项评选严格，参赛是一个认可和肯定。