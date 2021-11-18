黄循财：对小国至关重要 我国继续欢迎人才想法和投资

新加坡加大努力培养本地人才的同时，也会继续欢迎人才、想法和投资，这对小国是至关重要的，甚至关乎生存。

黄循财：继续把新加坡 发展成开放精彩蓬勃城市

财政部长黄循财昨天在瑞银（UBS）新加坡50周年庆活动以及亚太总部开幕式上演讲时，指出这点。

他说：“更重要的是，我国会继续把新加坡发展成开放、精彩和蓬勃的城市，是人们想要来居住、工作、玩乐以及不断想回来的地方。”这样我国才能继续吸引海外的最佳人才，来和本地的核心员工配合。

位于槟榔路的瑞银亚太总部昨天正式开幕。

黄循财说，瑞银在新加坡的增长对金融服务业的发展做出巨大的贡献，例如推出结构化的大学生实习计划，加强该领域的慈善能力。

他指出，金融业以人为本，对于新加坡来说也是如此，因为人力是我国的唯一资源。因此我国一致大力投资教育，并与企业伙伴合作，因为雇主更加了解市场和科技以及培训需求，例如瑞银于2007年设立瑞银亚太大学。

瑞银集团总裁哈默斯（Ralph Hamers）说：“作为第一家在新加坡开业的瑞士银行，我们很自豪地庆祝瑞银新加坡成立50周年。亚太地区仍是我们的战略重点，我衷心感谢客户和同事一直以来的投入。”

他说，过去半个世纪里，新加坡已成为瑞银在亚太地区的顶级财富管理中心之一，也是瑞银投资银行的东南亚总部。他相信，瑞银新加坡将继续发挥关键作用，帮助集团实现增长和可持续发展目标，例如在2050年前所有业务的温室气体净排放达到净零。

许健洲：在新加坡推出TechConnect东南亚

瑞银亚太区执行总裁许健洲说，新加坡是瑞银进入区域的门户，接下来预计亚细安的新经济将从3800亿美元增长到2025年的8000亿美元，增幅超过一倍。

他指出，瑞银将预期越来越多的科技独角兽联系起来，在新加坡推出TechConnect东南亚，这有助于将科技创业者与银行的全球客户、资本和专业知识网络联系起来。

瑞银亚太总部面积约38万1000平方英尺，设有网络融合中心（Cyber Fusion Centre）、创新实验室和大学，可容纳超过3000名员工。