山景台两毗邻住宅地段招标要价2亿2800万元

山景台（Hillview Terrace）两幅毗邻的住宅地段今天同时公开招标，一共可建造265个单位。若按预示价成交，总额达2亿2800万元。

这两幅地段面积分别为6万2213平方英尺和7万0302平方英尺，在市区重建局2019年总蓝图中从工业用途改为住宅用途，容积率为1.62。

较小的永久地契地段要价1亿2200万元，相等于容积率每平方英尺1423元。

联合销售这幅地段的房地产咨询公司高力国际（Colliers）和橙易咨询（OrangeTee Advisory）昨天发表文告说，要价包括4940万元的发展费以及向政府购买地段内一条小路和发电站所处地段的1260万元。若把7％用于户外空间的额外总楼面面积计算在内，容积率尺价低于1367元。

地段目前有八个排式工厂单位、两个半独立式工厂和一个独立式工厂。地址为山景台31号至35号，以及50号至64号。

地段可重新发展成拥有141个单位的私宅项目。

橙易咨询投资销售总监郑廉协说，这幅地段的销售计划获得所有业主的同意，发展商可进行发展计划时将更顺利，而且可以提前为新项目展开行销活动。

毗邻的较大地段由高力国际独家销售，要价1亿零600万元，容积率尺价为1421元。

这幅999年地契地段建有14个排式工厂单位，地址为山景台32号至38D号。可重新发展为拥有124个单位的私宅项目。

两幅地段靠近山景地铁站、武吉巴督地铁站、武吉甘柏地铁站和多条主要公路如武吉知马路上段。

高力国际资本市场副董事骆明利说，发展商可同时收购这两幅地段来发展更大的私宅项目，以取得规模经济效益。

两幅地段将同时在明年1月20日下午3时截止。