提供办公空间管理方案 起步公司立足新中印菲

本地房地产科技领域正当开花时期，科技起步公司博蔚倍思（ProSpace）是其中一家引人注意的新秀，在办公空间的全套管理方案有独到的能力。

竞标七项目赢六个

受访时在韩国首尔公干的ProSpace公司联合创办人兼总裁王俊雄（38岁）说：“我们受邀竞标项目，在参与的七个竞标中，我们赢得其中六个。”

对于一家在2015年成立的科技起步公司来说，这无疑是足以自豪的战绩。公司从两人发展到27人团队，并且跨出新加坡，在欧美、北亚和东南亚争取客户，目前在新加坡、中国、印度尼西亚、菲律宾已设有办公室，希望使千千万万的办公一族受惠。

王俊雄人到首尔，因为ProSpace公司是韩国政府今年从全球超过2000家起步公司当中选出的60家起步公司之一，通过K-startup加速计划，三个半月内于首尔设立当地办事处。

王俊雄毕业于新加坡国立大学房地产系，曾经在跨国公司宝洁（Procter & Gamble）任职八年，负责管理公司的区域房地产。另一方面，他在工作以外，也曾用近八年时间投入于“生活导师”（Life Coach & Speaker）的志愿工作，帮助形形色色的人们追求幸福生活。

他说：“我在工作中发现了市场需求，当时市场上没有解决方案。我想了一年，到2014年我结婚时，在马达加斯加岛度蜜月，太太在那里参加250公里超级马拉松，有整百人在跑，我则从旁帮忙。那一晚的星空下，我在沙漠中望着天空思考，感受到世界是多么大，企业生涯并不是人生的全部，正如我在志愿工作时一直鼓励他人，我们应该勇敢追求梦想。因此，我就在那一夜决定出来创业，离开我的舒适区。”

参加那场超级马拉松的人当中，有一个亿万富豪，也有一个巴西的著名演员。他看到参赛者勇于迎接挑战的精神，也受到了激励和启发。

他说：“我并没有科技背景，因此向数以百计的朋友询问该怎么做，后来经介绍，与宋启越在牛车水吃鱼头米粉，经过一个半小时的交谈后，他决定加入。”

2015年公司成立时，宋启越是联合创办人兼首席科技官。

两人研制了第一版基本可行产品，后来获得政府资助5万元加10万元。政府的资助对公司两年后研发成功并正式推出产品起着关键作用。在2017／18年，物联网方案产品推出时，公司争取到第一个客户。

不过，公司锁定的工作空间市场领域很快就已不再一样，因为冠病疫情的冲击，居家及办公室混合工作方式急速兴起，客户想知道该如何应对，物联网方案还不够。而削减办公楼面的公司，更需要提高办公空间的使用效率。

因此，ProSpace不断研发，如今推出了涵盖会议室预定、桌子预定、工作空间分析，以及办公室空气素质等软件服务。它还推出本区域收购先进的热感成像科技，以帮助客户优化办公环境。这个热感成像科技也为公司赢得新加坡企业发展局的奖项。如今，公司的客户包括淡马锡控股、GIC等大机构。

王俊雄说：“正如Grab的应用，从召车应用发展为超级应用，我们也希望照顾到许许多多工作人士的生活，成为办公空间的一个超级应用。”

疫情推高三四成生意 寻找海外伙伴拓展业务

出乎意料的，疫情使到该公司业务更快速增长，过去一年客户询问增加了三四成。这家在新加坡国立大学孕育的公司已获得种子基金投资，目前正在寻找海外伙伴以大力推动业务增长。如果一切顺利，在明年，一半业务将来自海外市场，员工人数将倍增至50人。

但王俊雄最看重的是用户人数的增加。他说：“能够改善更多工作人士的生活，为我带来最大的满足感。”他形容自己已完全发挥以前打工时所学，现在已进入“没人到过的地域”。他说：“我如今好像在跑自己的超级马拉松，目标是成为办公空间平台生态系统的一个环球领导者。”