美容服务至美容品 植枫美容让顾客从头美到脚

小档案

创业：1991年

行业：美容

员工：近40人

座右铭：真诚的服务、专业的技术、信誉的品牌

疫情来势汹汹，许多美容业者的生意都受到重创，Zupon Beauty（植枫美容）抱持正面态度，采取可行的途径缓解冲击。

1991年，由一间分租的小单位起步，植枫美容是拥有30年历史的新加坡本土美容保健企业“全富贸易”旗下子公司，负责两大业务领域：美容服务与美容产品。

这些年来，随着顾客群显著增加，植枫搬迁至更大的单位，并设立了更多分店，目前在勿洛、红山、实笼岗、大巴窑等组屋区共有5间美容与养生中心。

公司总经理余秀莲（Priscilia Ee）受访时透露，植枫最初是从事美容服务，后来才投入制造美容产品。与日新月异的美容科技并进，植枫这两方面的业务也大幅度进展，现在提供从头到脚的全面美容服务，诸如脸部护理、皮肤保养、头发和头皮护理，以及养生保健（用牛角拨筋按摩）等等，给予顾客整体的解决方案，客户们都很喜欢可以在同一屋檐下找到所有的美容护理项目。

邻里开店 贴近顾客

董事经理余孙莱。（受访者提供）

为什么只选择在邻里组屋区开店？余秀莲说，主要顾客群来自邻里，在这些地区开店是贴近客人，方便他们上门。

植枫的美容保健产品品牌为Nicely Sweet和YFY（意飞扬）。以天然配方，采用天然草本如芦荟、人参等制造的产品，种类共有几十样，包括皮肤保养品、头发再生产品及美容工具，适合不同的年龄层。坚持精益求精的营业宗旨，植枫持续改良提升原有的产品，并配合顾客的需求，不时推出新品。这两个品牌的产品可在公司网站、植枫美容与养生中心及主要的网上商业平台买到。

疫中让员工提升技术 增加直播吸引新顾客

为了阻断疫情，当局实行安全距离措施，要除下口罩进行的美容护理有好一段日子暂停。目前，已恢复可以提供一切的美容保健服务，条件是顾客必须完成接种两剂疫苗。

生意虽减少，植枫并没有裁退人手，而是妥善利用清闲的时间，让护理人员加强精进手艺，或学习电脑的基本运作，熟悉与业务相关的电脑程序。

另一方面，也增加美容顾问在线上向参与者介绍产品的直播次数，每周一到两次，这能和参与者互动，有多一点人追随直播，就有机会带来新顾客上网购买产品。

这回是首次参加邻里企业之星奖，余秀莲说，参选不但有助提升知名度，也可借此认识其他商家，大家分享交流，吸取经验，具备更好的条件对抗疫情的冲击。