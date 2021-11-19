伍逸松回应股东疑问： 报业控股经竞标后才选中吉宝签约

报业控股集团执行总裁伍逸松透露，报业控股接触超过20个有能力出价的潜在买家，在看了初步献议后，至少有五名潜在买家获选进入第二阶段竞标，再详细讨论后发现，从最终出价来看，吉宝提出的献议是最好的。

有小股东质疑新加坡报业控股（SPH）当初未积极寻找潜在买家，就与吉宝企业（Keppel Corp）签下协议，报业控股澄清，吉宝是从进入第二阶段竞标的至少五名潜在买家中脱颖而出。

吉宝企业和财团Cuscaden Peak相继调高出价竞购报业控股非媒体业务，引发本地市场近年难得一见的企业收购战。

一名小股东昨天（11月18日）出席报业控股常年股东大会时提问，为什么报业控股与吉宝企业签署协议之前，未积极主动地与其他潜在买家接触。

报业控股集团执行总裁伍逸松回应说：“我们有积极主动地与潜在竞标者接洽。过程中，我们接触超过20个有能力出价的潜在买家。我们在3月份宣布展开策略检讨后，也接到很多询问。”

伍逸松透露，在看了初步献议之后，至少有五名潜在买家获选进入第二阶段竞标。“在第二阶段，我们进行了更详细的讨论。从最终出价来看，吉宝所提出的献议，不论是价格、监管批准的确定性、交易结构和取得融资的能力都是最好的。”

然而，于8月2日披露吉宝的收购献议后，报业控股不能再主动与其他潜在买家接触，除非有买家主动出价，如财团Cuscaden Peak。

伍逸松因此说：“我想消除一些人可能存在的想法，以为我们与吉宝签约是没经过竞标。事实上选中吉宝是竞标的结果。”

报业控股将最迟在12月8日召开特别股东大会和协议会议，让股东决定是否接受吉宝的献议。如果吉宝的献议获得通过，报业控股将不会就财团的献议召开另一场协议会议。

对于这样的安排，伍逸松说：“我很抱歉，情况比平常复杂一些……如果股东倾向选择财团的献议，那么你必须在吉宝的协议会议积极投票反对吉宝的献议。”

考虑了独立财务顾问的意见，以及没有其他更好献议的情况下，报业控股独立董事已初步建议股东，投票反对吉宝企业的献议，对Cuscaden Peak财团的献议则投赞成票。

如果两项献议皆遭股东否决，报业控股董事会将尊重股东的决定。至于后续发展，董事会说：“我们自己继续经营是一个选项。我们拥有品牌和策略，也证明能够在相当短的时间内发展出一个有吸引力的业务组合。”

董事会：继续经营中业务 2021财年表现皆有改善

董事会也说，除了即将完成分拆的媒体业务，所有继续经营中的业务在2021财年的表现皆有改善。管理层也致力于继续推动各项业务增长，包括零售与商业、学生宿舍、疗养院和数码业务。

报业控股2021财年转亏为盈，取得9294万元净利。若只看继续经营的业务，集团全年营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元；被列为已终止的媒体业务则全年蒙受3870万元营运亏损。

报业控股常年股东大会的所有决议都获得通过。集团股价昨天闭市报2.38元，涨1分或0.42％。