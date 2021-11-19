投资者等待新催化剂 海指微涨4.34点

本地股市昨日在淡静的交易中先跌后起，投资者选择等待新的因素推动市场方向。海峡时报指数昨日收涨0.13％或4.34点，闭市报3237.02点，结束两天微跌，主要支持仍然来自银行股。

海指早盘一度受隔夜美国股市下跌的影响，但迅速收复失地，午盘保持涨幅。区域市场亦相对平静。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时认为，新加坡市场基本上横摆，意味着投资者在持守，等待新的催化剂出现。“虽然本地冠病新增确诊病例昨日飙升，海指目前保持稳定，投资者看来已相信经济重新开放将会继续推进。”