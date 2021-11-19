投资者等待新催化剂 海指微涨4.34点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地股市昨日在淡静的交易中先跌后起，投资者选择等待新的因素推动市场方向。海峡时报指数昨日收涨0.13％或4.34点，闭市报3237.02点，结束两天微跌，主要支持仍然来自银行股。海指早盘一度受隔夜美国股市下跌的影响，但迅速收复失地，午盘保持涨幅。区域市场亦相对平静。IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时认为，新加坡市场基本上横摆，意味着投资者在持守，等待新的催化剂出现。“虽然本地冠病新增确诊病例昨日飙升，海指目前保持稳定，投资者看来已相信经济重新开放将会继续推进。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 美国股市 区域市场 确诊病例 银行股 新科工程 吉宝数据中心房地产投资信托 维京海事海洋 华联力宝医疗 瑞信委任王倩倩为新加坡首席执行官 调查：本地投资者比英美投资者更重视ESG因素