顶级手套 Top Glove

这只股票自2016年9月1日下试0.24元并于该月每月一杆图以“主要转向”信号止跌回升，同时进入五波升势。2018年10月25日股价上升至1.29元，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号完成第（1）波，过后回扯至2019年10月15日的0.46元结束了第（2）波。2020年6月2日股价上升至2.23元完成了第（3）波，随后呈现一个升势“三角形”的第（4）波。同年6月3日股价下探1.40元结束了图中的第（ii）点，过后回升至6月11日的2.06元，此为第（iii）点。6月29日股价下试1.58元且于当天以“主要转向”信号完成了第（iv）点遂进入升势。同年8月7日股价上升至3.13元结束了第（5）波，旋进入三波调整走势。9月11日股价下跌势2.015元并于当天以“主要转向”信号完成了（A）波，过后回扯至10月19日的3.13元同时于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了（B）波，遂进入（C）波跌势。截至今年11月11日股价已经下探0.745元，估计短期回扯将止于0.915元的阻力线，一旦跌穿0.55元的支撑点，当有骤跌。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。