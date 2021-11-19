Axe Factor Group要推动丢斧头成东运会项目

冠病疫情使到各行各业受到不同程度的影响，设在武吉知马前马场的“丢斧头”（Axe Factor Group）中心却受到激发，要推动丢斧头成为东南亚运动会的一个比赛项目。

丢斧头这项运动源自加拿大，合伙人之一郑守良于2017年到澳大利亚考察后，先后找上朋友卢志忠及吴俊锋合作，在本地开业。

卢志忠指出，除了丢斧头，这也是一个吃喝玩乐的地方。公司第一步要做的是扩展吃和喝这两方面，从本地风味小吃到西式正餐，从本地啤酒到外国佳酿，应有尽有。

“我们也将进行特许经营模式，至今已经接洽和商谈的潜在投资者，来自马来西亚、泰国、印度尼西亚、中国、台湾、香港和韩国等。”

此外，公司自2018年开业后举办常年丢斧头比赛，不少大公司和机构，比如谷歌和金沙，也在公司场地举办小型丢斧头比赛。

“我们可以在短时间里，从大约50人当中进行选拔，组织一支专业的丢斧头选手队伍，到国外参加具水准的国际赛。”

在这个基础上，卢志忠透露，已经有策略性投资者愿意在比赛方面进行投资，而且放眼每一个亚洲国家，让丢斧头运动普遍化。

根据国际丢斧头联盟（IATF），现今世界26个国家，已经累计了5600万次丢斧头的纪录，如果平均一人丢100次，是可观的56万人。

卢志忠说：“我们的另一个目标是，当时机成熟时，推动丢斧头成为东南亚运动会（东运会）的一个体育比赛项目，让选手们在这些大型比赛中发挥他们的实力。”

“我们也将在现有的顾客数据库里，通过新的手机程序，提供一站式的服务，包括预订、购买T衫等产品、忠诚顾客计划、付款及外卖等。”

3年逾5万人来光顾

丢斧头不完全是泄愤活动，更多的是可以解压，郑守良透露，过去三年已有超过五万人上门光顾，当中包括大学教授、高等学府学生、电视艺人，以及银行家等专业人士。

“我们这里也靠近武吉知马私人住宅区，吸引了不少外来专业人士，周末带着一家大小前来，成为家庭日活动的一部分。”

吴俊锋补充，之所以能够一直吸引顾客，主要是‘新鲜感’，大家都想尝试一下丢斧头的滋味，而我们是本地独有的一家。

“我们有必要的安全装备，也有教练在场指导，顾客也可以选择报名参加斧头课程，了解更多。”

顾客付费30元，就能在一小时里无限次地“丢”；记分法是，丢到标靶中间的黑圈得5分，红圈3分，蓝圈1分；要是丢中标靶上两边的绿点，则得7分。

探讨改装货柜 变流动丢斧场

谈到最新计划，卢志忠透露，正在我国东部和南部寻找扩展和可能开第二间店的地方，并探讨利用货柜改装成流动丢斧头设施。

“目前，我们在旧马场的中心占地3700平方英尺，租约到2023年12月，到时无论续不续约，都会多找一个地方。”

此外，公司也在研究把货柜改装成流动丢斧头设施。接下来当冠病疫情缓和和情况允许后，就可以在户外根据需要设立丢斧头设施。

卢志忠强调，朝向体育媒介公司发展，是可持续的一个长期性目标和机会，其扩展、推销潜力大。

Axe Factor Group也曾在2019年参与邻里企业之星的角逐，并获颁“最具特许经营潜力奖”。

小档案

创业：2018年

行业：体育媒介

员工：8人