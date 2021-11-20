本地数码银行料明年上半年营业

金管局受询时透露，数码银行的筹备工作正如火如荼展开。发言人说：“实际营业日期将取决于申请人组织银行人员、框架、系统、政策和程序所需的时间，以满足所有相关要求和执照先决条件。”

经过约一年筹备工作，本地数码银行预计在明年上半年投入运营。

新加坡金融管理局接受《联合早报》询问时透露，本地数码银行的筹备工作正如火如荼地展开，并将在2022年上半年开始营业。

金管局发言人说：“实际营业日期将取决于申请人组织银行人员、框架、系统、政策和程序所需的时间，以满足所有相关要求和执照先决条件。”

受访数码银行则表示，它们在金管局指导下开展数码银行的筹建工作，包括招聘银行高管团队和人员，以及确定要推出的产品和服务对象。

其中，领导Grab和新电信（Singtel）数码银行总裁黄石强表示，Grab-新电信数码银行迄今已招聘了200多人，包括许多来自不同行业的高层管理。

他表示，将在明年营业的Grab-新电信数码银行，会侧重满足专业人士、经理、执行员与技师（PMET）、零工者（gig worker）和小企业的金融需求，提供储蓄以及贷款和财富管理等一系列产品。他说：“消费者将有更多的选择而受益。”

Grab-新电信也申请

马国数码银行执照

黄石强曾在花旗银行担任新加坡零售银行主管，拥有20多年的银行业经验。

除了本地市场，黄石强表示银行也关注区域市场，最近申请马来西亚的数码银行执照。该申请结果预计明年第一季出炉。

金管局是于去年12月宣布数码银行执照申请结果，由Grab和新电信合组财团，以及冬海集团获得全面数码银行（digital full bank）执照。中国蚂蚁集团全资子公司，以及绿地金融领头财团则获得批发数码银行（digital wholesale bank）执照。

数码银行一大特点是它不设实体分行，所有银行服务都是通过数码平台进行。全面数码银行可提供多元化金融服务，包括接受零售客户的存款；批发数码银行则只能为中小企业和非零售客户提供服务。

相比之下，冬海集团（Sea）显得较低调。公司受询时表示，它目前没有实质信息可分享，可能在明年初才宣布进一步详情。

冬海的数码金融服务单位SeaMoney显示，它有超过200个招聘工作，当中不少是数码银行相关如风险管理、零售金融、科技和产品管理等。

冬海周二（16日）发布的第三季业绩显示，SeaMoney电子钱包总支付总额同比增111％至46亿美元。

它也宣布，SeaMoney和虾皮（Shopee）首席执行官冯陟旻将从明年1月1日出任冬海集团总裁，与冬海集团主席兼首席执行官李小冬和领导团队一起，负责集团的长期战略计划。

绿地2024年之前

将投资2.5亿元

在批发银行方面，绿地金融领头的银行名为绿联国际银行（Green Link Digital Bank）。它表示，该行已招聘了大多高管人员，包括银行总裁，首席财务官、风险官和科技官等。根据金管局要求，这些主要高管人员还须经该局正式批准。

据本报了解，绿联国际银行总裁的人选在银行业工作超过20年，熟悉中小企业贷款业务。

绿联国际银行主要投资方包括中国绿地控股旗下的绿地金融以及香港的联易融。根据绿地控股6月发布文告，绿地同意于2024年前在绿联国际银行的总投资将达2亿5000万元，首次出资不低于1亿元。

至于蚂蚁集团，它受询时说：“在金管局的支持下，我们的数码批发银行正按计划在筹建中。”

蚂蚁早在2016年就布局东南亚市场，投资区域多个电子钱包运营商，包括泰国首个金融科技独家兽“Ascend Money”。近年，它推出了智能风控引擎AlphaRisk、跨境贸易和金融服务平台Trusple和Alipay+等创新方案，着眼于服务企业，特别是中小企业。

蚂蚁集团国际事业群总裁现为赵颖，她曾为淘宝网和天猫的财务副总裁。不过负责本地数码银行业务将是另一人，据了解也是本地银行工作多年的高管。