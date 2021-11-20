加东添寿道两永久住宅地段 8.15亿元成交价创今年新高

继今年9月买下福林园（Flynn Park）之后，海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）再次联手出击，以今年创新高的8亿1500万元买下位于加东添寿道的两幅毗邻永久地契住宅地段。

该地段独家销售代理第一太平戴维斯（Savills）投资销售和资本市场副执行董事陈威礽说，以这个成交价来看，这是自2018年7月以来的最大宗私宅地段交易。

海峡实业主席兼执行董事黄遂粲在成功标下该地段后透露，海峡实业联合双威发展将在这个地段兴建两栋豪华私人共管公寓大楼，总单位数量估计会超过800个。

黄遂粲也说：“我们非常高兴能够标到这两幅罕见的永久地契地段。现在的房地产市场竞争激烈，我们非常有信心高质量的永久地契发展项目，尤其是位于第15邮区的大型发展项目，会继续受到买家垂青。”

这两幅地段分别在添寿道（Thiam Siew Avenue）两旁，土地面积约26万3794平方英尺。根据2019年发展总蓝图，该地段总容积率为2.8，总建筑楼层面积最高估计约79万零327平方英尺。

第一太平戴维斯估计，这地段的成交价再加上约2亿8400万元的发展费（development charge）之后，项目的每平方英尺容积率（psf ppr）约1488元。如果包括7％的额外阳台面积（阳台发展费预计3930万元），该地段的每平方英尺容积率约1440元。

添寿道住宅地段由已故本地企业家黄添寿的家人持有，添寿道便是以他的名字命名。该地段现属22幅个别地段，分别有五栋独立洋房和20栋半独立洋房。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣在谈到这个地段时说，这个8亿1500万元成交价是近期最大宗的单一私宅发展土地交易。

之前在2018年5月间，华业集团（UOL）领头的财团以10亿零350万元高价标中政府出售的石叻道（Silat Avenue）地段。

虽然价格不菲，但是麦俊荣认为，目前集体出售市场还没有真正的火热起来。许多发展商都需要购买土地补充库存，但是，他们现在是做非常选择性的收购，因此这一轮的集体售屋市况不比上一轮牛市来得强劲。

此外，一些发展商也担心，如果市场出现过热的现象，政府可能会进场干预，到时推出更多市场限制的概率也会提高。

麦俊荣说，以该地段的每平方英尺容积率约1440元计算，将来这地段推出的单位价格估计会在每平方英尺2400元至2630元之间。