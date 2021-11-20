仁恒置地 Yanlord Land Group

本栏于今年9月14日曾论及这只股票一旦跌穿位于1.03元的支撑点，当有骤跌，填补介于0.92元与0.91元的缺口自不在话下。当时股价为1.18元左右。见报当天股价略微下试1.16元，次日，又试此价位，16日股价第三度试此价位未果；9月17日股价一度下滑至1.13元。20日股价跳空下试1.09元，遂在介于1.14元与1.15元间留下缺口。21日股价更下探1.08元随后立即回升，并以1.11元闭市，旋于当天以“转向”信号止跌回升。10月15日股价上升至1.17元，随即将上述第一个缺口填补。截至10月21日股价已经上升至1.18元了。若以股价自2017年5月3日的1.99元以五波下跌至2020年3月23日的0.90元，计为C大波中的第（1）波，那么从0.90元以三波向上回扯至今年5月4日的1.44元，应为第（2）波的终点。因此，估计股价跌穿上述1.03元的重大支撑点将是整个第（3）波的开始；特别值得注意的是目前其短期的“动力”信号，整体上相对脆弱，回扯填补介于1.31元与1.37元间的缺口，就更加难以实现了。

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