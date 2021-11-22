报业控股股东抉择时刻

报业控股股权争夺战进入关键时刻。继吉宝企业在11月9日调高收购价后，旅店置业老板王明星牵头的财团紧接着在11月15日调高收购价。报业控股董事会指出，其他有意竞购者最迟要在12月1日提出全面收购献议，并表示如果股东拒绝接受吉宝企业或王明星财团的收购献议，它准备保留报业控股的上市地位。

因此，报业控股股东目前共有三个选项：一个是吉宝企业的现金加股票的收购献议；另一个是王明星财团的全现金或现金加股票的收购献议；第三个是维持报业控股的上市地位。

吉宝企业调整后的每股报业控股收购价总值提高至2.351元，但它保留现金加股票的结构。在新的收购献议下，报业控股股东每1股可获得现金0.868元，外加0.596股吉宝企业房地产信托以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产信托。

另一方面，王明星牵头的财团Cuscaden Peak把全现金的收购价提高至2.36元。同时，它也给予报业控股股东现金加股票的选择，每1股报业控股可获得现金1.602元，外加0.782股报业控股房地产信托，总值2.40元。

吉宝企业表示，调整后的收购价是铁定的出价，它不会再调高收购价，而王明星财团则保留调高收购价的权利。

报业控股独立董事在比较两个收购方的收购献议后表示，他们初步建议报业控股股东支持王明星财团的献议。这是因为王明星财团的全现金收购献议价较高，并让报业控股的股东获得确定的收购价，而吉宝企业的现金加股票的献议，其收购价会随着所分配的股票价格而波动。同时，王明星财团的收购献议也给予报业控股股东全现金或是现金加股票的选择。

即便如此，这场股权争夺战鹿死谁手，仍然存有变数。报业控股较早前与吉宝企业签订的协议以及报业控股非一般的股权结构，还是可能让吉宝企业有翻盘的机会。

首先，吉宝企业以及王明星的收购献议，都是以协议安排（scheme of arrangement）的方式进行。在协议安排下，收购方的收购献议必须获得超过50%出席协议会议的报业控股股东或代理人以及至少75%报业控股股权的支持，才能通过。一旦协议会议通过收购议案，收购方可强制收购报业控股所有的股权，并将它私有化。

吉宝八个星期限制令 阻王明星财团短时间内收购

然而，吉宝企业在调高收购价时与报业控股签下了补充协议。在该协议下，报业控股必须先召开吉宝企业收购献议的协议会议，并在这协议会议举行后的八个星期内，不得召开协议会议表决其他的收购献议。这意味着王明星财团在这段期间不得发出收购文件，而它的收购献议也需要更长的时间完成。

吉宝企业也以此为它的王牌。在王明星财团调高收购价后，它发表声明指出，吉宝企业的收购献议让报业控股的股东能以最短的时间在明年1月中就拿到钱。它指出，收购献议越早在协议会议上通过就越好，以减少各利益相关者的不安与不确定性，并维护股东的价值。

王明星财团把八个星期的限制令视为恶意阻挠竞购方的策略。代表财团的旅店置业执行董事林先禄召开记者会指出，八个星期的限制令是吉宝企业与报业控股达致的商业协议，收购条例并没有这个条款。他表示担心报业控股的散户投资者，无法了解这样“复杂的安排”，并指出“唯一公平以及适当的程序”是让报业控股股东在同一个协议会议上，对两个不同的收购献议进行表决。

以股权结构而言，报业控股是非一般的上市公司。由于《报章与印刷法令》的限制，公司的媒体业在剥离前，任何投资者不得持有超过5%的股权。截至今年7月10日，报业控股5万4493名股东中，持股不超过1万股的股东人数约达75%。这些散户投资者，一般上都很少出席股东大会或委任代理人，尤其是冠病疫情期间上市公司改在线上召开股东大会。

由于吉宝企业协议会议在前，而王明星财团的在后，因此王明星财团担心，散户投资者若不先在吉宝企业协议会议上投反对票，它的协议会议就没有机会召开。

在收购战中，竞购方各出奇招阻挠对方，是司空见惯的事。吉宝企业相信不会轻易放弃八个星期限制令的王牌。王明星财团能做的是争取报业控股股东的支持，尤其是散户投资者。在这方面，王明星财团可考虑再度调高收购价，以拉大它与吉宝企业收购价的距离，并预先制止投机者进场搅局。

大多数在2018年之前买进报业控股股票的投资者，其成本都高过上述两个收购价。在吉宝企业与王明星财团的收购战中，投资者猛然发现报业控股是那么的值钱。这些投资者可能希望报业控股维持上市地位，以期待翻本的机会。报业控股董事会也表示，如果吉宝企业及王明星财团的收购献议都遭股东否决，“我们自己继续经营是一个选项”。

若没有收购献议推动 报业控股股价走势难料

不过，报业控股将在12月1日左右完成剥离媒体业务的工作，到时它将不再受《报章与印刷法令》约束，因此任何投资者或机构都可持有报业控股超过5%的股权。即使报业控股保留上市地位，但在股权结构上不可能维持现状。在没有收购献议推动下，报业控股股价是否会回跌，抑或在投资机构争相累积股权过程中而暴涨，目前谁也说不上。

摆在股东面前的三个选项，都充满变数。到目前为止，王明星财团的收购献议，稍赢一个马鼻。从收购战反映出，报业控股拥有令人垂涎的优质资产。王明星财团若能主动再度提高收购价，或许会是报业控股股权争夺战的完美结局。