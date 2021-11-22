Cuscaden Peak财团 竞购SPH获两监管机构批准

Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的计划已获得新加坡金融管理局（MAS）和资讯通信媒体发展局（IMDA）的批准。

财团昨天发文告指出，在监管机构的批准下，一旦财团提出的计划生效，报业控股房地产投资信托（SPH REIT）经理人的控制权可更换，并且可收购KBS US Prime Property Management的有效股权，以及第一通（M1）的间接股权。

旅店置业集团执行董事及财团发言人林先禄在文告中指出，财团已几乎完成了监管机构的审批要求，目前只是在等待澳大利亚外国投资审查委员会的监管部门批准。他表示，财团仍可如期在明年2月之前完成交易。

Cuscaden Peak财团由旅店置业、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司组成。

继吉宝企业（Keppel Corp）调高出价，该财团也提出更高的献议价，收购报业控股非媒体业务。报业控股独立董事初步建议股东接受财团献议，对吉宝企业的献议投反对票。

财团将现金献议提高至每股2.36元，同时提供每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位的选项。选择股票分配的报业控股股东，按11月12日闭市价计算，每股收购价为2.40元，

林先禄也指出，财团希望更早发出竞购计划相关的文件和召开会议，以让股东有机会考虑和做出知情决定。他说：“不幸的是，报业控股受到吉宝协议的限制，不得在吉宝协议会议举行后的八周内采取任何行动。财团认为这项限制对报业控股股东不利。”

财团表示，股东须在协议会议投票反对吉宝的献议，才有机会针对Cuscaden的献议投票表决。

报业控股料最迟12月8日 开特别股东大会和协议会议

根据吉宝的新献议，报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股SPH REIT单位。按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。吉宝的献议也已获得有关当局的批准。

报业控股预计最迟在12月8日召开特别股东大会和协议会议，让股东决定是否接受吉宝的献议。

旅店置业集团执行董事及财团发言人林先禄在文告中指出，财团已几乎完成了监管机构的审批要求，目前只是在等待澳大利亚外国投资审查委员会的监管部门批准。他表示，财团仍可如期在明年2月之前完成交易。