康宁河湾推出首周末卖出77％单位 总值逾11.8亿元

高档私宅项目康宁河湾（CanningHill Piers）推出首个周末卖出77％的单位，销售总值超过11亿8000万元。

由城市发展（CDL）和凯德集团（CapitaLand）联合发展的康宁河湾上周六开盘，截至昨天下午6时已卖出538个单位，每平方英尺的平均售价为3000元。其中，唯一超级豪华顶层单位以4800万元的价格卖出，每平方英尺售价5360元。

买家中81％是新加坡人，其余是永久居民和来自中国、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、韩国、美国和英国等国家的海外买家。

预计2025年竣工的康宁河湾属99年地契，有两座公寓大楼，分别为48层和24层楼高。

该项目共有696个单位，除了一卧房至五卧房单位，还设有顶层单位Sky Suites和一个超级豪华顶层单位，面积介于409至8956平方英尺。

发展商将位于克拉码头的亮阁（Liang Court）地段重新发展，除了康宁河湾作为私宅部分，整个综合项目包括双层零售商场康宁坊（CanningHill Square）、万豪国际集团（Marriott International）旗下Moxy品牌管理的酒店，以及一座由雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）管理的盛捷服务公寓（Somerset）。