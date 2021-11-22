海峡时报指数 STI

本栏于上周一（15日）曾论及指数当时正处于回扯过程，因此，随时可能下调填补介于3183.10点与3173.82点，介于3122.56点与3112.05点及介于3088.70点与3083.88点的缺口。毕竟其每周一杆图中的“动力”信号目前仅在正号界域中的0.07055处，一旦进入负号界域，当有更大的跌幅了。当时指数为3228.45点左右。见报当天指数一度下探3222.47点，过后以近乎全天最高的3240.58点闭市。16日指数更升试3246.25点，与一条位于3252.04点的阻力线相去不远。17日指数骤然下跌至3226.29点，同时在介于3237.62点与3238.80点间留下缺口。18日指数一度下跌至3219.90点，过后渐渐回升至3239.43点，随即将上述第四个缺口填补。19日更在3238.97点及3227.06点间，这不到12点的波幅中摆动。由于指数自11月15日至19日仅在3246.25点及3219.90点这狭小的波幅中波动；期间短期技术分析信号出现了时间消耗动力的迹象。倘若指数继续出现横摆走势，迄时或将导致“动力”信号式微而带领指数重返跌势。因此，填补上述第一，二及第三个缺口也就水到渠成。

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