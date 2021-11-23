淡马锡发行债券散户认购率6.5倍

淡马锡控股（Temasek Holdings）推出供散户投资者认购的最多1亿元的五年期新元债券，获得相当于6.5倍的认购率。

淡马锡周一闭市后发布文告说，这批总额3亿5000万元的债券，当中最多1亿元分配给散户认购。发行机构收到的散户申购额为6亿4951万元。

债券分配程序在申购活动后进行，分配结果将于今晚公布。债券预计会在本周四早上9时开始在新加坡交易所交易。

淡马锡是在11月15日宣布发售这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券。它的发行总额为3亿5000万元，每年利率为1.8％，其中有最多1亿元供公众认购，其余2亿5000万元将配售给机构和合格投资者等。

零售债券的最低认购额是1000元，之后以1000元递增。供特定投资者认购的总值2亿5000万元债券，最低认购额为25万元，之后以25万元递增。

这批债券获得淡马锡无条件且不可撤销的担保。如果获得超额认购，债券规模可扩大至最多5亿元。

淡马锡这批债券获得国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）给予的“Aaa”评级，以及标普全球评级（S&P Global Ratings）的“AAA”评级。

这是淡马锡自2018年以来第二次发行零售债券。它第一次发行的五年期新元债券2023年到期，每年利率是2.7％。