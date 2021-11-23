金光农业资源 Golden Agri Resources

本栏于今年5月18日曾论及这只股票短期内当向下填补介于0.175元与0.173元的缺口。除非股价出现强而有力的升势，“动力”信号才有可能进入正号界域。当时股价为0.25元左右。股价过后以三波回落，5月21日股价下跌至0.22元完成图中的（a）波，过后回扯至6月11日的0.25元，此为（b）波，接着下滑至7月28日的0.205元，并于其每日及每周一杆图皆以“转向”信号结束了（c）波，未能将上述第一及第二个缺口填补遂止跌回升。回顾股价自2020年3月23日下探0.127元后回升，实际上是一个升势“斜向交叉”。2020年4月9日股价上升至0.168元为第（二）点，同年11月3日股价下试0.139元以“主要转向”信号完成第（三）点，接着一路挺升至今年5月12日的0.295元，并于该月每月一杆图以“转向”信号结束第（四）点。因此，上述0.205元应为第（五）点。由于其每月一杆图中的“动力”信号已进入正号界域，加上“方向指示”又处于33的绝佳位置，估计股价当升逾0.295元的价位后，扬长而去。

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