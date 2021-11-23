觅瑞三领导人获颁安永新加坡年度企业家奖

本地生物科技公司觅瑞公司（MiRXES）联合创办人及总裁周砺寒博士、联合创办人及首席技术官邹瑞阳博士，以及首席信息官何豪杰，凭借创业精神以及对社会积极贡献，获得安永新加坡年度企业家奖。

由会计事务所安永（EY）举办的第20届安永年度企业家奖，昨晚公布得奖结果。

三人将代表新加坡，参加明年6月举行的安永全球年度企业奖大赛，与世界各地超过60名参赛者一较高下。

觅瑞是以核糖核酸（RNA）技术为主的癌症诊断公司。去年疫情暴发时，公司和新加坡科技研究局及陈笃生医院联手推出的Fortitude冠病检测试剂盒，迄今把800多万个试剂盒派发到全球。

周砺寒对获奖深感荣幸，认为这是对觅瑞团队研发的新型核糖核酸技术，以及在新加坡创建RNA诊断发展基础设施的10年历程的验证。“我们希望这个奖能提高公众对RNA诊断、癌症筛查和预防保健的认识，每个人都能更积极地保持身心健康。”

本地交通运输业者金钟集团（Goldbell Group）获得卓越家族企业奖。集团总裁蔡满杰说：“作为公司第三代，这个奖项是巨大荣耀，也是对我们继续致力于通过创新变革进一步发展金钟品牌的认可。”

其他奖项方面，数码汽车方案组别的企业家奖得主为卡诺集团有限公司（Carro）创办人及总裁陈日韦程。金融服务组别企业家奖得主为金钟财务服务公司（Goldbell Financial Services）总裁蔡满榜，收藏品和生活方式产品组别的企业家奖得主是潮杰公司（Mighty Jaxx）创办人及总裁欧杰盛，数码保险方案组别企业家奖得主则是新加坡人寿公司（Singlife）创办人及副主席沃尔特·德奥德（Walter de Oude）。PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk创办人苏桑多（Djoko Susanto）夺得亚细安卓越企业家奖。

财政部及国家发展部第二部长英兰妮昨晚致辞时指出，企业是加强新加坡创新优势的关键之一。这就是为什么政府一直大力支持企业在各方面创新。

她也指出，政府为企业取得资本提供各种便利，使它们更容易实现商业点子。其次，政府也继续扩大网络，让企业能找到合作伙伴共享商业点子。此外，政府还让企业能更好地利用知识产权（IP）以促进增长。“这样一来，你的商业点子和创新不仅受产权保护，而且能得到回报。”