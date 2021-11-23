研究观赏鱼产品 寻突破冲出国际

已经是本地观赏鱼和水族产品业务佼佼者，彩虹鱼业私人有限公司新一代领导人还为未来20年定下目标，要在研究独家秘方的观赏鱼水族产品等五大方面，寻求突破与发展。

现任董事何俊豪（33岁）表示，研究完成的各类水族产品，目标是先批发出口到亚洲，接着是欧美国家，让养鱼成为一个没有烦恼的嗜好。

彩虹鱼业也将设立观赏鱼配种及饲料科技研究院，包括金龙鱼在室内繁殖的研究；而且，也将设立珊瑚繁殖研究中心。

此外，彩虹鱼业也要成为欧美顶尖观赏鱼水族品牌产品在亚洲的总代理，并设立国际水族产品网购平台，由公司通过顾客的水族店，售卖给消费者。

何俊豪的父亲何建发和母亲陈月娥在1994年创办彩虹水族私人有限公司，是当时全球首家获得“濒危野生动植物种国际贸易公约”（CITES）认可的公司，双方还合作研究金龙鱼的认可证。

“接着，公司于1996年在马来西亚买地发展养殖龙鱼，1997年出口观赏鱼到亚洲与欧美，2001年成立彩虹鱼业私人有限公司（Rainbow Fish Industries Pte Ltd）。”

何俊豪在10年前加入公司，从洗鱼池做起，接着是零售、批发招商以及送货等，前后做了六年，2017年加入管理层，去年父母慢慢退出，他才接管大部分业务。

近两年，虽然冠病疫情笼罩，但何俊豪指出，由于大多数人留在家里，而且养鱼有助减压，公司的营业额增加20%到30%。

“父亲现在是顾问，母亲负责财务；俗语说成功男人背后都有一个女人，我感恩有两个很支持我的女人，一个是妈妈，一个是太太，还有一个很好的团队。”

代理35国际品牌产品

目前，彩虹鱼业是35个国际水族品牌的新加坡总代理，销售到本地95%的水族店，成为公司主要的批发业务。

何俊豪说，由于这些都是顶尖产品，销售得很好；包括来自德国的Sera鱼料与药水，美国的Microbe-lift药水与水质处理。

此外，来自波兰的Aquael过滤器与加热棒，台湾的Azoo鱼料与药水，荷兰的Easy-life水草药水，以及韩国的Ziss过滤器，都是畅销产品。

彩虹鱼业的批发业务，还包括供应观赏鱼、器材与设备给本地的动物园，也包括水产养殖创新中心（AIC）、国家公园局、公用事业局，以及淡马锡理工学院等政府机构。

也设零售店 卖600种淡水观赏鱼

彩虹鱼业在双溪登雅路（Sungei Tengah Road）的渔场，设有本身的零售店，售卖600种不同种类的淡水观赏鱼，是养鱼爱好者的乐园。

何俊豪指出，这间零售店面的面积1万2000平方英尺，除了观赏鱼，从鱼缸到各种配备都有，是一个一站式的水族中心。

目前，彩虹鱼业的业务还有以下：

龙鱼繁殖，包括在新加坡和马国的大约5000只红龙鱼与金龙鱼。

观赏鱼繁殖，主要有雪鹦鹉、斗鱼、罗汉、七彩、非洲鱼，以及水晶虾。

食用鱼养殖，包括有大头虾，罗非鱼，以及笋壳鱼。

食用鱼繁殖设备，包括各种养殖鱼需要的大型塑料桶。

小档案

创业：1994年

行业：观赏鱼

员工：35人