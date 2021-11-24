分析师：康福德高料被踢出海指成份股 由翱兰国际取代

由于市值缩水，康福德高（ComfortDelgro）可能被踢出新加坡海峡时报指数，由翱兰国际（Olam International）取而代之。

银河—联昌（CGS-CIMB）分析师林秀琪在一份报告中作出这样的预测。继康福德高最近打退堂鼓，撤消在澳大利亚进行首次公开售股的计划后，该证券行也把它从首选股行列中撤除。

海指成份股每个季度都会进行检讨，下一回的检讨结果将于12月出炉。

根据海指选股规则，公司市值排名若升至20以内，将会被纳入海指，而若市值跌至41名以外则会从海指剔除。

截至本月22日，康福德高市值为32亿9000万元，排名42。

林秀琪说，康福德高近来坏消息缠身，两个原本可能促使它股价上调的因素，即澳洲子公司上市和本地市区地铁线可能的融资框架，都让市场的预期扑空。

不过，林秀琪仍然建议增持该股，目标价1.80元。

她指出，防疫措施进一步放宽，未来几个月的出行情况改善，预料带动康福德高在2022财年的盈利好转。此外，该股本益比为14.4倍，比五年均值低了1.5个标准差。

翱兰国际以63.8亿元

市值排行榜名列23位

其他六家证券行也给予该股买入评级，目标价介于1.83元至1.99元。

以63亿8000万元在市值排行榜上名列23位的翱兰国际，则可能取代康福德高，列入海指成份股阵容。

去年宣布重组计划后，翱兰国际已制定计划，要让旗下翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）在伦敦上市，这是公司未来两年将进行的两项上市计划之一。

根据9月份对成份股的检讨，列入海指后备名单的公司依次是新达信托（Suntec REIT）、吉宝房地产信托（Keppel REIT）、星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）和网联宽频信托（Netlink NBN Trust），市值排名介于31至35。

过去被踢出海指成份股行列的股票包括新加坡报业控股与和记港口信托（HPH Trust）。

翱兰国际昨天上扬1.73%，收报1.76元。康福德高则下滑1.32%，收报1.50元。