丰树物流信托拟收购中越日17物流房地产项目 总值14亿元

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）计划收购位于中国、越南和日本的17个甲级物流房地产项目，总值14亿元。

丰树物流信托管理公司（Mapletree Logistics Trust Management）昨天发表文告说，这些房地产的平均屋龄为1.6年。

其中13个在中国的项目将通过丰树产业集团（Mapletree Investments）和伊藤忠商事（Itochu Corp）的子公司进行收购，总收购价为41亿1170万人民币（8亿7000万新元）。

位于越南的三个项目则由丰树产业集团的子公司以9590万美元（1亿2990万新元）收购。

信托也计划向无关联的第三方收购日本桑名物流中心（Kuwana Logistics Centre）97％的信托受益权益，收购价为350亿日元（4亿1630万新元）。其余3％的权益由丰树投资日本股份有限公司（Mapletree Investments Japan Kabushiki Kaisha）持有。

信托管理总裁黄洁说：“冠病疫情凸显了物流设施和供应链保持韧力的重要性，这助长了现代物流空间的需求。”

信托计划用证券和贷款来支付收购这些项目的费用。

发行新单位以筹集7亿元

信托同时在昨天宣布发行新单位以筹集7亿元。其中的6亿7550万元将用来进行这次的收购计划，另外2450万元将用来支付与收购计划和筹资活动的费用和开销。

信托将私下配售2亿零930万个至2亿1510万个新单位，发行价为每单位1.86元至1.911元之间，预计可筹得4亿元。发行价比本月22日至昨天的成交量加权平均价（volume weighted average price）1.9339元，低1.2％至3.8％。

信托也将通过不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）发行最多1亿6341万个新单位给现有合格单位持有者。发行价为每单位1.82元至1.87元，预计可筹得3亿元。