证投会向CP财团与吉宝企业 就竞购SPH献议提多道问题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡证券投资者协会（SIAS）收到投资者回馈，昨日就Cuscaden Peak财团和吉宝企业（Keppel Corp）竞购新加坡报业控股（SPH）的献议，分别致函向它们发出多道问题。协会会长大卫·杰乐（David Gerald）致函Cuscaden Peak财团提出的问题包括：如果竞购成功，财团对报业控股房地产投资信托（SPH REIT）有何长期计划？财团对SPH REIT的挂牌地位有何打算？如果触发链式收购（chain offer）条例，哪些因素将决定SPH REIT的链式献议价？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 报业控股 收购献议 竞购 新加坡证券投资者协会 Perfect Ten私宅项目 展销厅下月8日开放参观 私人交通旅游需求等推动 我国10月整体通胀上涨3.2%