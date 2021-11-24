证投会向CP财团与吉宝企业 就竞购SPH献议提多道问题

新加坡证券投资者协会（SIAS）收到投资者回馈，昨日就Cuscaden Peak财团和吉宝企业（Keppel Corp）竞购新加坡报业控股（SPH）的献议，分别致函向它们发出多道问题。

协会会长大卫·杰乐（David Gerald）致函Cuscaden Peak财团提出的问题包括：如果竞购成功，财团对报业控股房地产投资信托（SPH REIT）有何长期计划？财团对SPH REIT的挂牌地位有何打算？如果触发链式收购（chain offer）条例，哪些因素将决定SPH REIT的链式献议价？