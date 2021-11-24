淡马锡债券获热烈反应 规模从3.5亿元增至5亿元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 淡马锡控股（Temasek Holdings）发行的五年期新元债券获得投资者热烈反应，它决定将债券规模从3亿5000万元增加至5亿元。淡马锡控股昨天发文告说，它收到的机构投资者、合格投资者及其他特定投资者的申购额共15亿4200万元，相当于最终配售规模的6.2倍认购率。淡马锡是在11月15日宣布发售这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券，发行总额为3亿5000万元，每年利率为1.8％，其中有最多1亿元供公众认购，其余2亿5000万元将配售给机构投资者、合格投资者及其他特定投资者。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡 债券 Perfect Ten私宅项目 展销厅下月8日开放参观 私人交通旅游需求等推动 我国10月整体通胀上涨3.2%