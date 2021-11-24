淡马锡债券获热烈反应 规模从3.5亿元增至5亿元

淡马锡控股（Temasek Holdings）发行的五年期新元债券获得投资者热烈反应，它决定将债券规模从3亿5000万元增加至5亿元。

淡马锡控股昨天发文告说，它收到的机构投资者、合格投资者及其他特定投资者的申购额共15亿4200万元，相当于最终配售规模的6.2倍认购率。

淡马锡是在11月15日宣布发售这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券，发行总额为3亿5000万元，每年利率为1.8％，其中有最多1亿元供公众认购，其余2亿5000万元将配售给机构投资者、合格投资者及其他特定投资者。