友联钢铁 Union Steel

这只股票自2007年7月12日上升至4.75元后，就以三大波走势向下调整。2009年3月25日股价下跌至0.60元，过后于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了A波。接着又于同年9月17日骤升至1.75元，此为B大波，随后进入具五波的C大波跌势。2012年12月7日股价回落至0.75元，并于其每月一杆图以“转向”信号结束了第（1）波。2013年元月30日股价上升至1.58元完成了第（2）波，随即进入第（3）波跌势。2016年8月24日股价下探0.305元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波；过后又于其每周一杆图以“转向”信号带领股价回扯。2017年5月22日股价升试1.05元，旋于其每周一杆图以“转向”信号完成了第（4）波。2019年12月9日股价终于下跌至0.285元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（5）波，接着又于其每月一杆图以“主要转向”信号止跌回升。截至今年8月26日股价已经上升至0.765元了。短期回扯，估计股价当向下填补介于0.545元与0.44元间的缺口后，重返升势。

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