美或加速收紧货币政策 海指跌9.55点

市场预期美国央行将加速收紧货币政策、美国股市周一应声回跌，加上欧洲疫情升温的担忧，致使亚太股市昨日表现疲弱，新加坡海峡时报指数昨日也跌9.55点或0.3％，闭市报3227.53点。

资深股票经纪冯施钧昨日接受《联合早报》访问时表示，本地市场情绪保持疲弱，正如亚洲各地市场那样，对美国联邦储备局主席鲍威尔再度获得提名作出反应。预期鲍威尔将加速收紧美国货币政策，以遏制正在上升的通货膨胀率。