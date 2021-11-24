美或加速收紧货币政策 海指跌9.55点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 市场预期美国央行将加速收紧货币政策、美国股市周一应声回跌，加上欧洲疫情升温的担忧，致使亚太股市昨日表现疲弱，新加坡海峡时报指数昨日也跌9.55点或0.3％，闭市报3227.53点。资深股票经纪冯施钧昨日接受《联合早报》访问时表示，本地市场情绪保持疲弱，正如亚洲各地市场那样，对美国联邦储备局主席鲍威尔再度获得提名作出反应。预期鲍威尔将加速收紧美国货币政策，以遏制正在上升的通货膨胀率。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 货币政策 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海指 美国联邦储备局把 鲍威尔 通货膨胀 公债收益率 亚太股市 美元汇率 营养屋国际 杰纬特科技 腾飞印度信托 新翔集团 Perfect Ten私宅项目 展销厅下月8日开放参观 私人交通旅游需求等推动 我国10月整体通胀上涨3.2%