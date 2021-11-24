大华亚太绿色REIT交易所交易基金 首发活动吸引总值8000万元资产

大华亚太绿色房地产信托交易所交易基金（UOB APAC Green REIT ETF）在首次发行活动中吸引了总值8000万元的资产。

这个由大华资产管理（UOB Asset Management）发行的基金昨天开始在新加坡交易所（SGX）交易。该公司昨天发表文告说，这是全球第一个供散户投资于亚太区优质绿色发展项目，并能取得股息收益的房地产投资信托挂牌基金。该基金在截至11月18日的首次发行活动中吸引了8000万元的资产。