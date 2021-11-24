大华亚太绿色REIT交易所交易基金 首发活动吸引总值8000万元资产 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 大华亚太绿色房地产信托交易所交易基金（UOB APAC Green REIT ETF）在首次发行活动中吸引了总值8000万元的资产。这个由大华资产管理（UOB Asset Management）发行的基金昨天开始在新加坡交易所（SGX）交易。该公司昨天发表文告说，这是全球第一个供散户投资于亚太区优质绿色发展项目，并能取得股息收益的房地产投资信托挂牌基金。该基金在截至11月18日的首次发行活动中吸引了8000万元的资产。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 大华亚太绿色房地产信托交易所交易基金 大华资产管理 黄一宗 罗文才 新加坡交易所 Perfect Ten私宅项目 展销厅下月8日开放参观 私人交通旅游需求等推动 我国10月整体通胀上涨3.2%