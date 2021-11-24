吉宝数据中心REIT探讨收购数据中心机会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）继续探讨收购一些数据中心的机会，其他投资限于资产管理规模（AUM）10％以内。拟认购第一通网络发行债券和优先股吉宝数据中心房地产信托管理公司总裁李明芬，前天在新加坡证券投资者协会（SIAS）与吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）举办的单位持有者对话会上表示，信托并没有停止寻找收购数据中心的机会。它今年在中国和荷兰进行了收购，并继续探讨收购一些数据中心的机会。至于债券和优先股的投资是刚好遇到机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉宝数据中心房地产投资信托 收购 数据中心 债券 优先股 新加坡证券投资者协会 对话会 资产管理规模 收益率 Perfect Ten私宅项目 展销厅下月8日开放参观 私人交通旅游需求等推动 我国10月整体通胀上涨3.2%