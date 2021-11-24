吉宝数据中心REIT探讨收购数据中心机会

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）继续探讨收购一些数据中心的机会，其他投资限于资产管理规模（AUM）10％以内。

拟认购第一通网络

发行债券和优先股

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吉宝数据中心房地产信托管理公司总裁李明芬，前天在新加坡证券投资者协会（SIAS）与吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）举办的单位持有者对话会上表示，信托并没有停止寻找收购数据中心的机会。它今年在中国和荷兰进行了收购，并继续探讨收购一些数据中心的机会。至于债券和优先股的投资是刚好遇到机会。