扎根狮城20年 华为助新加坡深入打造数字生态

从建设世界一流的网络基础设施、协助企业进行数字转型，到培育下一代的数字人才，华为国际首席执行官符芳勇分享如何协助新加坡打造更具韧性的数字经济生态。



文：符芳勇（华为国际首席执行官）

不让任何人在数字世界掉队

冠病疫情的肆虐加速了新加坡对资讯通信科技（简称ICT）技术的应用，然而弱势群体在疫情中却受到了更大的影响，可能会进一步被时代抛在身后。华为坚信，技术发展的成果应该惠及每一个人，无论其种族、性别或是经济状况，不能让任何一个人在数字世界中掉队。

20年来，华为与本地主流运营商紧密合作，帮助新加坡建设了世界一流的网络基础设施。如今随着技术的演变，云资讯科技和人工智能（AI）日渐成为新的基础设施。如何帮助更多新加坡人提升数字化技能，协助本地企业成功实现数字化转型，助力新加坡打造更具韧性的数字经济生态，成为摆在华为面前的新课题。

推动行业数字化转型 构建共赢产业生态

借助领先的ICT技术和丰富的行业应用经验，华为志在成为新加坡实现数字化转型的最佳合作伙伴。通过不懈努力，我们已经获得诸多本地企业的认可，无论是大型跨国巨头，还是中小初创企业，都能在华为的帮助下，迎接数字时代全新的商业机遇。

数字化时代，安全和信任至关重要。华为始终致力于构筑安全可信的数字化产品与服务，作为首批“倡导者”加入了新加坡网络安全局 （Cyber Security Agency of Singapore）的网络安全合作计划，为新加坡数字化转型的安全稳定保驾护航。

20年来，华为与200多家本地供应商共同成长，并帮助供应商构建了自身的数字化能力。同时，华为投入数千万美元巨资打造OpenLab、AI Lab和DigiX Lab，为行业生态伙伴构建开放的开发测试平台，通过联合创新，共同探索ICT新技术的行业应用。

今年初，华为在本地设立亚太地区首创的数码室（DigiX Lab）。（图/华为国际提供）

初创企业是华为重要的生态伙伴。华为在新加坡推出Spark加速器平台，为初创企业提供技术平台、产业资源和能力，助力它们的成长。目前吸引了90多个国家的上千家初创企业参与，并与超过30家创业资本家（venture capitalists）达成合作，共同扶持一批新加坡的优秀初创企业如Scantist、UCARS、AIDA Tech等加速成长，开拓中国乃至亚太市场，最终走向世界。

培养本地数字化人才 携手共创可持续的未来

华为一向注重人才的获取和培养，为新加坡人才提供全球化的发展平台。我们通过未来种子计划、ICT学院等为新加坡数字时代的发展播下火种，致力于培育下一代的数字人才。

我们相信女性同样能够引领技术创新。在华为，女性在公司中发挥着独特价值，并做出了重要贡献。她们当中的许多优秀者更是脱颖而出，比如入选新加坡2021年“科技业百大杰出女性（Singapore 100 Women in Tech List）的华为网络安全首席研究员刘斐就是一个最新的例子。

冠病疫情永久改变了我们生活和工作的方式，未来新加坡对ICT技术的需求预料将激增，数字化成为更加迫切的课题。

建设数字世界，需要我们的人才具备更强的数字化能力。华为将通过在职培训、工作实习、专业课程等计划，培养更多面向智能时代的数字化人才，让他们成为新加坡未来继续领先世界的开拓者。

当然，我们的发展必须具有可持续性。为了帮助新加坡早日实现碳中和，华为将融合数字技术和电子电力技术，引领能源数字化，实现绿色发电，高效用电，与伙伴一起为新加坡的绿色发展蓝图而不懈努力。

与伙伴合作共赢 共创万物互联的新加坡

20年对于新加坡华为国际是个新的起点。随着世界进入数字转型的竞合时代，对新加坡政府和企业来说，这也是一个机会和挑战并存的起点。华为在新加坡的成功，很大程度上归功于新加坡对世界级科技领导力的不懈追求。我们始终相信，与产业伙伴和当地生态合作是实现彼此共同目标的最佳途径。

在继续应对冠病疫情带来的挑战同时，我们满怀希望和信心的展望未来。我们承诺，将继续加大在新加坡的投入，通过深厚的技术积累和丰富的行业数字化经验，与新加坡政府携手合作，继续推动创新的边界。让我们一起，共同把新加坡建设成为可持续发展、拥有无尽数字化可能的一个商业和创新中枢！

【本文内容由华为国际提供】