特定事件造成拖延 报业控股12月8日后 举行吉宝献议协议会议 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由于特定事件造成的拖延，新加坡报业控股（SPH）将在12月8日之后才举行协议会议，让股东针对吉宝企业（Keppel Corp）的全面收购献议进行表决。根据报业控股和吉宝企业11月9日联合宣布修订的吉宝收购献议条款，报业控股须确保该协议会议尽早在12月初，且在任何时候不迟过12月8日（特定日期）举行，除非从证券业理事会（SIC）和新加坡交易所（SGX）等监管机构获得必要的批准，或最终确定独立财务顾问意见方面（特定事件）造成了拖延。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股 报业控股 吉宝企业 协议安排 特别股东大会 全面收购献议 企业突破成本与环境挑战 用科技改善城市农业 我国经济今年料增长约7% 明年或放缓至3％到5％