特定事件造成拖延 报业控股12月8日后 举行吉宝献议协议会议

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

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由于特定事件造成的拖延，新加坡报业控股（SPH）将在12月8日之后才举行协议会议，让股东针对吉宝企业（Keppel Corp）的全面收购献议进行表决。

根据报业控股和吉宝企业11月9日联合宣布修订的吉宝收购献议条款，报业控股须确保该协议会议尽早在12月初，且在任何时候不迟过12月8日（特定日期）举行，除非从证券业理事会（SIC）和新加坡交易所（SGX）等监管机构获得必要的批准，或最终确定独立财务顾问意见方面（特定事件）造成了拖延。

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