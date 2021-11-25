市场观望鲍威尔连任 海指微跌0.38点 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 投资者对美国联邦储备局主席鲍威尔可能连任采取观望态度，海峡时报指数昨天微跌0.38点或0.01％，闭市报3227.15点。投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》时指出，鲍威尔连任意味着美联储将按市场预测在明年削减量化宽松力度。他说：“利率上升，经济活动增速可能会放缓，这将冲击正从冠病疫情中复苏的国家，包括新加坡。由于利率上升对美国和全球经济复苏的影响充满变数，因此削减速度料会是缓慢渐进的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 树北亚商业信托 口福集团 绿科控股 iX生物制药（iX Biopharma） 海峡时报指数 股市 美国联邦储备局 鲍威尔 IHH 保健 企业突破成本与环境挑战 用科技改善城市农业 我国经济今年料增长约7% 明年或放缓至3％到5％