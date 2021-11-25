市场观望鲍威尔连任 海指微跌0.38点

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

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投资者对美国联邦储备局主席鲍威尔可能连任采取观望态度，海峡时报指数昨天微跌0.38点或0.01％，闭市报3227.15点。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》时指出，鲍威尔连任意味着美联储将按市场预测在明年削减量化宽松力度。

他说：“利率上升，经济活动增速可能会放缓，这将冲击正从冠病疫情中复苏的国家，包括新加坡。由于利率上升对美国和全球经济复苏的影响充满变数，因此削减速度料会是缓慢渐进的。”

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