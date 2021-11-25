研发“聪明”保安系统开拓区域市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 李可爱 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 陈思福：我们要与合作伙伴发展一套“新加坡制造”的保安系统方案，充分利用新加坡良好声誉，吸引新投资者加入，让高科技方案打进各区域市场。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 TT Innovation and Technology创办人陈思福说，公司一开始就积极发展区域市场，因此在各个亚细安国家都有很好的合作伙伴，希望能继续开拓海外市场。面部识别、人员追踪、武器检测、车辆识别、数码化保安系统，以及用来避免劫持车辆等恐怖袭击的国家跟踪和监控系统，这些听起来像紧张刺激侦探片画面看到的东西，真的很难想象它与我国这个平静的岛国扯上关系。但是土生土长的TT Innovation and Technology就是这样一家“紧张刺激”的本地中小型企业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地企业 中小型企业 保安 企业突破成本与环境挑战 用科技改善城市农业 我国经济今年料增长约7% 明年或放缓至3％到5％