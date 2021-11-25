研发“聪明”保安系统开拓区域市场

TT Innovation and Technology创办人陈思福说，公司一开始就积极发展区域市场，因此在各个亚细安国家都有很好的合作伙伴，希望能继续开拓海外市场。

面部识别、人员追踪、武器检测、车辆识别、数码化保安系统，以及用来避免劫持车辆等恐怖袭击的国家跟踪和监控系统，这些听起来像紧张刺激侦探片画面看到的东西，真的很难想象它与我国这个平静的岛国扯上关系。但是土生土长的TT Innovation and Technology就是这样一家“紧张刺激”的本地中小型企业。