慈素素食餐馆新菜单标营养成分 创造优质素食文化

小档案

创业：2019年，现有三间分店

员工：全职与兼职37人

趁着疫情稍有闲暇，慈素素食餐馆（Leaf Corner）加强对食材和厨师的严格把控，并与理工学院合作，化验分析招牌菜的营养成分，计划明年初在新菜单里标注列出，供食客参考选择。

2019年起陆续在三巴旺、大成坊和裕廊开业，尽管素食餐馆生意受到疫情堂食人数限制的影响，但提升食品品质卫生和味道的工作并没有停下来，要求反而更严格。

慈素素食餐馆经理白增展补充说，分析素食营养成分，取得科学认证，能改变一些人对素食的健康及营养成分的负面看法，建立更优质的素食文化。

在菜单内标明菜肴的热量和营养成分，一般只有大型餐馆才投资去做，像邻里餐馆这类中小型企业并不普遍。

“餐饮市场竞争激烈，要推广素食文化，提升业务，不仅要守住味道，也要提高食品健康。厨师可以是厨神，也可以是死神。”

餐馆自开业以来，除了坚守食物卫生、健康和美味三大原则，也希望创造优质的素食文化，不仅为纯素食者服务，也能吸引想尝试素食的食客，让更多食客享用。

绿色环境吸引年轻客

随着近年来素食者有年轻化的趋势，位于大成坊的慈素素食馆利用绿色植物摆设与贴近大自然的设计，营造现代化、别有风味的用餐氛围，与一般的素食摊有所不同，成功吸引了约两成的20多岁年轻食客。

疫下加强培训 开发新产品

餐饮业普遍受封城抗疫政策打击。去年第一次禁堂食，送餐服务不太普遍，有外卖准备的餐馆如慈素素食餐馆，还能渡过难关。今年两次堂食限制，许多餐馆熟悉外卖运作，大家也渐习惯在家办公和下厨，慈素素食餐馆的营业额免不了受冲击，下滑至少三成。

然而，危机也可成为时机，餐馆利用生意量减低的这段期间，加强过去无暇兼顾之处，如增加员工相关领域的培训，增设售卖素食周边商品，重新设计不同市场的新菜单，加强外卖服务。

白增展说，疫情期间，一些来自公寓的团购团体向餐馆定购午餐盒，反应还不错，这是喜见的新商机。

餐馆也考虑开发新产品，吸引更多不同顾客群。

蛋糕快餐都可做 让员工发挥所长

负责打理三间餐馆的许子健说，餐馆旨在为顾客提供专业、高级、惊艳且暖心的体验。

目前五六成的回流客以及顾客在社交媒体留下的热情反馈，都令人鼓舞，推动整个团队加速提升服务，在任何情况下都要攻坚克难，力攀高峰。

许多餐馆都面临人手短缺困扰，慈素素食餐馆则有自己的对策。

许子健说：“公司信任员工，让每个人发挥所长，好像有人想做蛋糕和快餐，公司认为可取就会大力支持，所以大家有很强的归属感，自动自发，愿意分享和学习。”