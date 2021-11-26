旅游业虽未迅速复苏 有庞大国内市场 本地酒店房地产投资信托备受看好

尽管旅游业还未能因为世界各国逐渐重新开放边境而迅速复苏，但分析师看好那些有庞大国内市场的新加坡酒店房地产投资信托。

他们也认为，酒店信托在这段时期积极进行脱售与收购，预料能推动更快恢复信托每单位派息（DPU）。

根据疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），除了现有的13个国家与地区，我国从本月29日起，将迎来马来西亚、芬兰、印度、印度尼西亚和瑞典的入境访客。

其中，新马陆路与航空VTL同步开放。初期，每天只让两国共2880名公民、永久居民，以及长期证件持有者，越过长堤。

新马两国每周检讨人数限制，当局会在合适的时候，适度放宽人数限制。预计不久后也会扩大至一般旅游。两国下来也会探讨让公众乘搭火车往返两地，之后再开放陆路VTL给私人汽车。

此外，从12月6日起，我国也将开通与卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的VTL安排。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员杨慧诗接受《联合早报》访问时说，与我国有VTL安排的国家持续增加，给航空旅游和酒店业的复苏带来显著进展。

然而，就如新加坡旅游局所说，由于国际旅游的好转将是渐进的，本地在短期内不太可能看到入境游客大幅增长。

她表示，这意味着，本地酒店入住率要恢复到疫情前的水平还需要相当长的时间。

尽管如此，由于各地酒店业务的复苏情况不同，一些市场多元化的酒店信托仍会以较快的速度好转，因此建议投资者有选择性地做出投资。

辉立证券研究部（Phillip Securities Research）投资分析师王佩凤受访时预料，酒店业旅游业的复苏仍长路漫漫，只会在2023年和2024年才恢复至冠病疫情前的水平。

她指出，尽管如此，许多酒店房地产投资信托在这段时期仍然积极进行脱售、收购和资产提升计划。

“重组应该会强化投资组合，而脱售收益和来自收购的贡献则有助于让DPU更快好转。”

瑞士信贷（Credit Suisse）私人银行东南亚研究主管甘素贞在报告中指出，在短期内，随着履行居家通知令的地点从酒店转向住家隔离，这可能造成来自政府合约的贡献减少，而VTL推行初期来到我国的访客，一般是不住在酒店的长期游客。

因此，她预料业务分布于多元化市场的酒店信托，会比那些仅专注于本地市场的酒店信托更快复苏。

杨慧诗看好亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust），给予0.63美元的目标价。

该信托的组合由主要位于美国市郊地区的精选服务（select-service）酒店组成，为庞大的国内需求提供服务。

她指出，在夏天旺季休闲需求的扶持下，美国酒店市场的表现已接近冠病前的水平。

在短期内，由于信托可派发收入的好转，这预料将为信托恢复派息铺平道路，并可能成为推高股价的主要因素。

疫苗接种广泛推行和经济重新开放后，她预计信托客房平均收入（RevPAR）将在2024年底前全面恢复。

王佩凤则看好雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust），目标价1.19元。

该信托收入稳定、市场多样化，以及业务处于拥有庞大国内旅游市场的国家，因此将可能比同行更快好转。

信托最近在长期住宿领域，包括学生宿舍和出租房屋进行收购，这些资产目前已占总管理资产规模约12%，为信托带来稳定的收入。