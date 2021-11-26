锦佳 GKE Corporation

这只股票于2007年5月28日上升至0.56元后，就进入五波跌势。2008年10月22日股价下跌至0.095元，随即于当天以“转向”信号完成了第（1）波。2009年9月23日股价上升至0.33元，此为第（2）波，接着进入第（3）波跌势。2015年3月12日股价下试0.06元结束了第（3）波，旋出现回扯。2017年2月17日股价上升至0.194元顺利完成了第（4）波，随即进入跌势。2018年11月2日股价下探0.04元，遂于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（5）波，随后渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年12月6日股价上升至0.092元完成了图中的第（I）波，过后下调至2019年8月5日的0.043元，此为第（II）波。今年元月21日股价回升至0.152元，并于当天以“转向”信号结束了第（III）波。3月5日股价回扯至0.123元且于当天以“主要转向”信号完成了第（IV）波，而第（V）波终于在7月15日的0.179元结束，同时也为图中的第（二）点画下句号。估计股价目前正处第（三）点下调，当填补介于0.174元与0.173元间的缺口后，才重返升势。

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