鸿信会计（税务）师事务所 务效率高 客户年增百

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创业：2009年

行业：会计税务

员工：18人

冠病疫情虽然限制了面对面的接洽，但在中央商业区的新加坡鸿信会计（税务）师事务所表示，公司在这段期间的新客户，每年增加100多个，而且都是规模较大的。

公司董事关欣欣指出，过去一年半，在疫情下还能够较活跃的是那些较有实力的公司，并且也还在寻求扩展的机会。

“这些公司，包括来自中国以及台湾的跨国公司，各行各业的都有，他们过来新加坡做生意，也希望开拓东南亚市场。”

关欣欣在中国长春出生，她到广州上学，并考获西悉尼大学的商业管理硕士；2000年到新加坡，除了工作，也曾从事投资移民业务。

“新加坡鸿信会计（税务）师事务所（SIG Tax & Accounting）在2009年成立时，我们有大约30到40间投资移民的公司为基础。”

2016年，关欣欣的先生王日新（北大心理学系毕业生）加入，也是公司董事，一起为公司付出与努力。

关欣欣透露，过去三年，公司每年增加的客户有100多个，除了公司基础稳固，也因为公司特别了解中国和台湾公司的大老板、要到本地与区域扩展业务的需求。

“此外，我们的员工大多在加入前，就有五到20年的经验，由于他们的专业，都能很好地应对。”

公司的18名员工中，17人是本地人，中英文皆通。公司还不时为他们安排培训，提高他们的沟通能力，以及顾客服务水准。

在这方面，公司的客户也给予高评价。当中，中国上市公司元气森林便说，SIG所提供的是高效率的服务与支持，获得一个“充满元气”的体验。

全天候支援客户

新加坡鸿信会计（税务）师事务所在罗敏申路120号大厦的办公室面积近3000平方英尺，明亮宽敞。（甘霖摄）

自创办以来就非常重视顾客询问，目的是要提供每天24小时的独特服务支援客户。

“我当年离开家乡到广州上学，后来又到悉尼留学，再来新加坡工作创业，能够体会一个人去到陌生地方的无助。”

因此，过去12年来，关欣欣都愿意解答客户在工作上，以及工作外的询问，后者包括本地哪里可以买到名牌运动鞋，孩子上什么学校等。

“公司的主要员工也自动自发，下班后还会接受客户工作上的询问，并尽量在隔天上班时给予处理和答复。”

公司业务还包括为客户注册新加坡公司，关欣欣表示，她对员工在会计与税务工作的表现最满意，整个团队也不断在学习与进步中。

为外国客户牵线搭桥

公司目前在东南亚主要国家，都有会计与税务业务的合作伙伴，关欣欣说，以后会考虑到这些国家开创公司，设立据点。

“此外，来自澳大利亚，以及英国的华人客户也开始有所增加，我们也熟悉这些英联邦国家的会计与税务体系，也是我们设立公司的目标。”

眼前，关欣欣关注的是给客户生意上发展的协助，这些客户主要来自外国，他们要寻找本地的合伙人，关欣欣希望可以为他们提供一个平台与必要的资源。

“我们的本地客户还不多，这里还有许多地道和传统的公司，可以成为我们的客户。这样一来，我们也可以为外国企业与本地公司牵线搭桥。”