生物医药制造业迅速回弹带动 10月制造业产值同比增16.9％

经发局发布的数据显示，经季节性调整后，10月份制造业产值环比上升2.4％，不包括生物医药制造业则起1.5％。马来亚银行金英证券经济师李主礼说，昨日发表的数字是过去四个月增长最为迅速的月份。

在生物医药制造业迅速回弹的带动下，我国10月份制造业产值同比增长16.9％，若不包括生物医药制造业，增长也有9.7％，是过去四个月以来增长速度最快的月份。

经济发展局昨日（11月26日）发布的数据显示，经季节性调整后，10月份制造业产值环比上升2.4％，不包括生物医药制造业则起1.5％。

华侨银行首席经济师林秀心在回答《联合早报》询问时说：“我国制造业数字非常健康，主要是因为制药领域取得非常显著的增长，同比计93％。此外，交通工程也在海事与岸外制造与宇航业的带动下加速扩张。在边境逐渐开放的当儿，宇航和相关行业今后应该会有不错的表现。”

马来亚银行金英证券经济师李主礼说，昨日发表的数字是过去四个月增长最为迅速的月份。

李主礼说：“在强劲的制造业复苏力度和经济逐步重新开放的支持下，我国今年国内生产总值预料会超越政府最新预测的7％。不过在迅速增长后，制造业在2022年相信会缓和些，电子业和精密工程也接近饱和运作。我们预测今年的国内生产总值会是7.1％，明年则是3.8％。”

今年10月的生物医药制造产值同比增加56.1％，其中药剂产值更是猛增93.4％。不过医药科技产值稍微下跌3％。整体而言，今年首10个月的生物医药产值同比增加了5.2％。

在交通工程方面，今年10月的产值同比增加35.3％。海事与岸外工程领域产值则在多项造船与修船工程完工的支持下，同比增加35.3％。宇航业的维修活动也更为活跃，增长26.9％。整体交通工程业今年首10个月扩张8.6％。

精密工程产值同比增9.1％，首10个月取得19.8％的增幅。

电子业也取得更高的生产水平，增幅为6.5％，首10个月扩张了17.2％。一般制造业产值也略微上升0.8％。

摩根大通分析师王先明说：“摩根大通原本预测10月份产值增长15.7％，而市场共识则是14.5％。因此，实际数字比大家预测的来得强劲。”

大华银行经济师颜圣充同样表示，这次发布的数字比大华银行预测的13.3％高。

颜圣充说，我国制造业目前全面扩张，虽然在一定程度上是因为去年的比较基数偏低，但是不可否认到目前为止所看到的强劲生产动力，尤其是那些之前曾受到疫情负面冲击的行业，例如交通工程。

大华银行调高对我国全年制造业增长预测至12.0％，之前该行预测11月和12月的增幅为9.3％和7.1％，全年预测则是8.0％，“我们对今年的国内生产总值预测则从6.5％调高到6.8％。”