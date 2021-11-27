新航工程 SIA Engineering

本栏于今年6月5日曾论及这只股票截至5月14日已经下跌至1.96元。估计短期回扯即将结束，而跌势或将持续，以填补介于1.88元与1.87元及介于1.87元与1.84元的缺口。当时股价为2.21元左右。可是股价过后继续上升，6月11日就上升至2.30元，遂于当天以“主要转向”信号进入三波调整。7月21日股价下跌至2.05元完成了图中的（a）波，过后又以三细波回升至8月27日的2.18元，旋以“主要转向”信号结束了（b）波，随即进入（c）波跌势。9月21日股价下探2.01元并于当天以“主要转向”信号完成（c）波，遂止跌回升。10月11日股价跳空上升至2.20元，同时在介于2.15元与2.10元间留下缺口；10月22日股价一度下试2.15元，无奈近在咫尺却未能将此缺口填补。11月8日股价更骤升至2.29元，又在介于2.26元与2.22元间留下缺口。截至11月15日股价已经上升至2.48元。由于每月一杆图中的“动力”信号随时会突破“中性线”进入正号界域，迄时当带领股价朝2.91元的基本目标前进了。

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