投资者买豪宅不手软 10月高档私宅销量红火

分析师指出，越来越多国家加入新加坡的疫苗接种者旅游走廊计划，因此新私宅销量，尤其是核心中央的销量预计会受外国买家需求推动。

房地产投资者买豪宅不手软，10月份的高档私宅销量大涨，荣登该月销量榜首的是豪宅卓苑（Jervois Mansion）。

位于第10区的卓苑上个月售出99个单位，占总单位数量的76.2％，每平方英尺成交价中位是2553元。这个永久地契项目由发展商金荣集团（Kimen Group）发展，在9月开始供公众预览，截至10月底共售出100个单位。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚指出，作为第10区新私宅项目，发展商开出的尺价低于2800元，而且项目范围广阔，吸引了不少买家。

核心中央区高档私宅 售出单位增长67.3％

市区重建局的新私宅预估数据显示，若不包括EC，在10月份，代表高档私宅的核心中央区（CCR）售出单位增长67.3％至281个。这相信与新项目推出有关，环比超过11倍至385个单位。

宋明蔚说：“越来越多国家加入新加坡的疫苗接种者旅游走廊计划，因此新私宅销量，尤其是核心中央的销量预计会受外国买家需求推动。此外，新加坡正进入地方性流行病阶段，冠病疫情限制将不再阻挠销售活动。”

若从整体来看，在10月份售出的单位环比增加9％至909个，而发展商推出的新私宅单位比9月份高出两倍，达到661个。

执行共管公寓 Parc Greenwich受欢迎

价格相对较低的执行共管公寓向来深受买家欢迎，销量排名第二的是盛港的Parc Greenwich。

这个99年地契项目几乎售罄，上个月售出84个单位，中位尺价为1251元，至今共卖出411个单位，近总数的83％。

紧随其后的是霸级私宅项目鑫悦府（Normanton Park），上个月卖出73个单位，中位尺价为1839元。属于中档私宅的鑫悦府已是连续五个月进入前三名之列。

牛乳场路一带的项目岱莉轩（Dairy Farm Residences）和位于弗洛拉通道（Flora Drive）的The Jovell，分别排位第四和第五，10月销量为62个和39个单位。

这两个项目都是大众私宅，因此价格较低。

岱莉轩上个月的中位尺价为1647元，The Jovell则是1419元。