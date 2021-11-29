海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（22日）曾论及指数不断地在狭小的波幅中波动；期间短期技术分析信号出现了时间消耗动力的迹象。倘若指数继续横摆，迄时或将导致“动力”信号式微而带领指数重返跌势。因此，填补介于3183.10点与3173.82点，介于3122.56点与3112.05点及介于3088.70点与3083.88点的缺口也就水到渠成。当时指数为3232.34点左右。见报当天指数一度腾升至3244.73点，无奈力不从心，竟于23日骤然下试3226.76点。24日指数一度回升至3239.84点，可惜昙花一现，竟于当天以近乎全天最低的3227.15点闭市。25日指数尝试回升，并一度升试3237.52点依然无法力挽狂澜，遂于当天以近乎全天最低的3221.52点闭市。26日指数跳空直试3153.71点，不但填补了上述第一个缺口，同时又在介于3208.13点与3221.52点间留下缺口；估计短期回扯指数或将尝试填补此缺口，过后当向下填补上述第二及第三个缺口。回顾指数自2007年10月的3906.16点下跌以来，A大波已经在2009年3月的1455.47点完成，而B大波又止于2018年5月的3641.65点，因此，目前或许是C大波下跌的开始。

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