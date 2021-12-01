共可建1085个住宅单位 松林两幅备售地段 推出供发展商勾出

政府推出位于松林（Pine Grove）的两幅备售地段供发展商勾出，一共可建造1085个住宅单位。

这两幅地都是今年下半年政府售地计划的备售名单（reserved list）地段，必须有发展商申请勾出，所承诺的最低标价被当局接受后，才会推出市场竞标。

松林A地段占地约2万2535平方公尺，预计可建最多520个单位；松林B地段占地约2万5039平方公尺，预计可建最多565个单位。这两幅坐落在第21邮区，属于代表中档私宅的其他中央区（RCR）。

分析师：项目较大

发展商或因疫情犹豫不决

有分析师认为，这两幅地段可能不会那么快被发展商勾出，因为在政府售地计划下有其他更具吸引力的地段。此外，由于项目较大，发展商可能会因为担忧冠病疫情，以及政府推出楼市降温措施而犹豫不决。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，项目较大意味着发展商必须在五年期限内卖出更多单位，并且要花更多时间销售。在这段长时间，疫情持续和政府政策可能改变将带来更大风险。

麦俊荣说：“大部分发展商较喜欢可建200至500个单位的住宅地段，因为这些发展项目不会太大，发展商较能掌控市场条件突然出现意想不到的变化，或是政府采取另一轮干预措施的风险。与此同时，这类项目还是够大，可带来一些经济效应。”

市区重建局上个月在政府售地计划下推出一幅位于牛乳场径（Dairy Farm Walk）住宅地段公开招标，可兴建385个单位。市场人士相信该地段将非常抢手，预计能吸引五至10方竞标。

麦俊荣预测，如果上述两幅备售地段现在进行竞标，容积率每平方英尺可能介于920至1000元。这相等于A地段达到4亿6800万至5亿1000万元的价格；B地段为5亿2000万至5亿6600万元。

靠近这一带、位于纬壹城士岭坡（Slim Barracks Rise）的A地段和B地段招标结果在9月出炉时，各吸引10方竞标，竞标价分别相当于容积率尺价1245.74元和1210.10元。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚认为，尽管这两幅备售地段不特别靠近任何地铁站，但距离多个主要地标不远，包括恒力小学、荷兰村、纬壹科技城、义安理工学院和新加坡国立大学等，因此会满足发展商的需求。

松林周边一带有相当多私宅项目，如在1980年代末至1990年代之间建成的松林阁（Pine Grove）、雅德林（Astor Green）以及嘉云台（Cavendish Park）。这些较老旧的公寓今年至今的出售尺价介于969至1250元。在附近，于2009年建成的私宅Quinterra的交易尺价为1462元。

宋明蔚估计，如果现在进行竞标，两幅备售地段的地价预料介于容积率每平方英尺1000至1100元，发展商可能以1900至2000元的尺价出售。