保留价8亿元与首次相同 黄金坊列受保留建筑再度推出集售

相隔两年后，建于1973年的美芝路地标黄金坊（Golden Mile Complex），昨日第二次推出公开集体出售，保留价与首次集售的8亿元相同。

黄金坊曾在2017年10月首次推出集售，于2019年7月结束。那期间，大厦业主曾进行了两次投标活动，但都没有发展商出价。

这次重新推出的最大不同是，黄金坊已经在10月22日被市区重建局列为受保留建筑，而且市建局也会给予重新发展的发展商可观的优惠。

这包括：在保留主建筑的前提下，让黄金坊的总楼面增加三分之一、受保留楼面完全免税、新楼面部分免税、可将地契填补至99年、把地皮边界调整得更整齐，以及灵活决定商用、私宅和酒店楼面的组合。

虽然目前的楼面使用组合未确定，但根据销售代理房地产咨询公司戴玉祥产业（Edmund Tie）计算，该地段的每平方英尺容积率估计会是1350元，数额包括地契延长溢价（lease upgrading premium payable）和发展溢价（differential premium）。

针对黄金坊的重新发展，ERA研究部主管麦俊荣接受《联合早报》采访时说，这是个比较复杂的工程，它包含了保留、维修和重建。再加上该地区土质等因素，其中涉及的工程技术不简单，也会连带影响到发展成本。

不过麦俊荣认为，与第一次集售相比，该地段如今的发展条例和限制都清楚许多。如果该地段可以偏重在私宅发展，可能会有发展商愿意进场。因为相比之下，私宅会比其他类别产业能够让资金周转快一些。

合登房产集团（Huttons Asia）研究部主管李思德则认为，市建局给予的优惠配套是前所未有的，对要在市区内寻找优质地段的发展商相信有一定的吸引力。

市建局首次提供优惠配套黄金坊地段更具吸引力

戴玉祥产业投资咨询服务执行董事徐晓芬也说：“市建局首度提供优惠配套，让黄金坊地段更具吸引力。除了财务方面的优惠，市建局也给发展商决定楼面使用的灵活分配，整体来说是非常均衡的配套。”

黄金坊占地1.3公顷。根据2019年的发展总蓝图（Master Plan），属商用地段，因此发展商无需缴交额外买方印花税，外国买家或企业也可购买。

黄金坊楼高16层，总楼面约5万6000平方公尺。加入优惠配套下的额外三分之一楼面，以及一幅毗邻的政府地段，整幅地段的发展潜能可观，总楼面估计可达8万1000平方公尺。发展商也可在现有受保留大楼的隔邻兴建一栋高30层的大楼。

除了优惠配套，参与投标的公司也将获市建局对黄金坊进行的建筑研究报告，供它们在评估黄金坊重建与修复工程时做参考。投标活动截止日期是明年2月28日。