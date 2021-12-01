宏利美国REIT以2.76亿元收购美国三办公楼私下配售新单位资助收购

宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）以2亿零160万美元（2亿7600万新元）收购美国三个办公楼资产，并将私下配售新单位筹集至少8000万美元来资助这项收购。

信托昨天开市前发文告指出，新收购的办公楼位于亚利桑那州坦佩（Tempe）、钱德勒（Chandler）和俄勒冈州希尔斯伯勒（Hillsboro），总净可出租面积为76万1985平方英尺。

这些办公楼资产的加权平均租约（WALE）为5.9年，租户包括保险代理和经纪服务供应商Voya Services、丰田汽车公司，以及医疗保健公司Kaiser Permanente。

亚利桑那州坦佩办公楼的租用率只有85.7％，其余两个办公楼资产则已经全面租用。信托首席投资官派崔克·布朗（Patrick Browne）认为坦佩办公楼的租用率仍有上升空间，并表示有信心能回到几年前的90％水平。他昨天在线上说明会上解释，亚利桑那州立大学的科学、科技、工程和数学（STEM）人才库有望带动科技行业和年轻人口的增长。“在冠病疫情期间，坦佩办公楼市场的净吸纳量（net absorption）创100万平方英尺以上的历史新高，显示办公楼空间的需求稳健。”

完成收购后，按总租金收入（GRI）计算，科技和医疗保健业务组合的占比将从9.5％提升至12.8％，增长市场业务的资产管理规模（AUM）比重也将从21％增加至28.4％。

发行1亿5410万新单位

筹集至少8000万美元

假设收购交易于今年1月1日完成，信托2021上半财年每单位派息（DPU）将从2.7美分增至2.82美分，从形式上（pro forma）计算的每单位净资产值则从0.71美元减至0.7美元。

为了资助这项收购，信托将发行约1亿5410万个新单位筹集至少8000万美元，每单位发行价介于0.649美元至0.676美元，比11月29日的交易量加权平均股价（VWAP）低5.1％至8.9％。

宏利美国房地产投资信托周二要求暂停交易，周一闭市报0.71美元。