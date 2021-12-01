明光海事 Beng Kuang Marine

这只股票于2009年9月24日升试1.60元后，随即以三大波缓缓下跌，其中A大波又具五波。2010年5月25日股价下跌至0.76元完成了第（1）波，过后回扯至同年8月23日的1.18元，旋于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2012年11月16日股价下跌至0.37元，此为第（3）波。2013年4月8日股价回升至0.71元完成了第（4）波，随后下滑至2014年2月4日的0.35元，并于每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（5）波，同时为A大波画下句号。2014年12月11日股价上升至0.90元，又于每月一杆图以“主要转向”信号为B大波画下句号。2019年11月4日股价终于下探0.03元，且于每日及每周一杆图皆以“主要转向”信号完成C大波，随即止跌回升，同时渐渐形成一个升势“三角形”。2020年6月1日股价上升至0.109元，此为图中的第（I）点。9月24日股价上升至0.109元结束了第III）点，因此，估计股价当向下填补0.073元与0.065元的缺口已完成第（IV）点后，重返升势，并将朝0.19元的基本目标前进。

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