答复证投协会询问：很有吸引力是双赢 吉宝企业：收购献议能让报业控股股东最快获得付款

吉宝企业（Keppel Corp）昨日就新加坡证券投资者协会（SIAS）的询问作出答复，并重申它对新加坡报业控股（SPH）的收购献议很有吸引力是双赢，并已取得所有管制当局的批准，以及能让报业控股股东最快获得付款。

对于为何吉宝企业认为报业控股的股东越快投票决定越好，以及吉宝认为可以减少的“不确定性和不稳定性”是指什么，吉宝在答复中说：“漫长的收购献议所产生的不确定性，会对目标公司产生不稳定的影响。它分散了高级管理层的注意力，影响了员工的士气，并给供应商和客户带来不确定性。”

吉宝企业指出：“吉宝不是一个财团。报业控股的业务，如SPH REIT、零售资产、特定用途学生宿舍、老年生活解决方案（Orange Valley）和第一通 （M1），非常符合我们的‘2030愿景’计划。如果成功把报业控股私有化，我们计划将这些业务作为吉宝现有业务的一部分进行整合和发展。”

吉宝企业是在8月2日宣布献议收购报业控股非媒体业务，在Cuscaden Peak财团提出竞购献议后，吉宝把献议价调高至每股0.868元现金，加上0.596个Keppel REIT单位和来自报业控股的0.782个SPH REIT单位。

针对有报业控股股东反映希望能同时考虑两个收购献议，吉宝说：“一旦报业控股就吉宝的献议向报业控股股东发出通知（‘吉宝计划综合文件’），吉宝相信报业控股股东将获得他们需要的所有相关信息，以便就吉宝计划进行投票。”

吉宝企业将在12月9日以电子方式举行特别股东大会，寻求股东批准它全面收购报业控股的计划。报业控股则将在吉宝的特大之后举行“吉宝献议的协议会议”，目前日期未定。

吉宝昨日表示，待报业控股的股东对吉宝的献议进行投票表决时，吉宝的股东是否批准这项收购计划早已有答案。

吉宝企业昨日股价下跌2.11％，闭市报5.10元；报业控股则跌0.43％，闭市报2.33元。