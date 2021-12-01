7万8000家中小企业 加入政府SME数码化计划

冠病疫情推动数码转型，政府于2017年推出中小企业数码化计划（SME Go Digital）至今，有7万8000多家中小企业加入，当中不少采用专门针对疫情冲击的数码解决方案。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在中小型企业大会暨资信商业大会（SMEICC）线上闭幕仪式上讲话时说，有超过一半参加中小企业数码化计划的中小企业，即4万家中小企业在去年加入，这包括3万家使用专门针对冠病冲击的数码解决方案。

杨莉明：政府或总商会

致力协助中小企业转型

她说：“所谓‘千里之行，始于足下’，我鼓励企业勇敢的跨出第一步。也切记‘数码之行，有我们与你同行’。所以别担心，不论是政府或是总商会都致力协助我们的中小企业转型。”

新加坡中华总商会会长黄山忠在演讲时指出，中华总商会也不断自我审视，并加快数码化步伐以不断改善工作程序以及同会员交流。

“由于商业环境变化迅速，我们一直留意并为会员、商会和家族企业提供新服务，包括顺利进军中国市场。”

数码经济发展迅速，推销产品的方式也多变化。黄山忠说，总商会自今年2月开始设立直播室和服务，协助会员通过直播发展业务。总商会去年11月在中国上海设立新加坡进口馆（Singapore Import Pavilion），配合直播方式推销新加坡产品和品牌。

为期三个月的2021年中小型企业大会暨资信商业大会系列活动昨天落幕，主题为“应对未来的能力：重新设定·重新平衡·重新建设”。共有超过3500人出席网络讲座，主讲者多达100多人。

杨莉明也在线上同两家中小企业Scent by SIX和芯思餐饮服务（FoodXervices）的负责人进行讨论。两家公司是中小企业数码化计划的受益者。

芯思餐饮服务供应食品和厨房用具给6000多家餐饮店，但餐饮业受疫情冲击，公司生意也间接受到影响。执行董事黄玮婷说，还好公司自2008年便设立网店，因此能被客户群扩大到一般消费者。

由于餐饮业者人手锐减，为了配合业者的营业时间送货，公司利用车队管理系统（Fleet Management System）规划送货路线，把送货服务改为24小时运作。