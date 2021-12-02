吉宝献购报业控股协议会议延期 Cuscaden协议安排相应拖延

吉宝企业（Keppel Corp）献议收购新加坡报业控股（SPH）的协议会议将延期至12月8日后举行，Cuscaden Peak财团的协议安排完成时间也相应被拖延。

Cuscaden Peak财团昨天（12月1日）开市前就《海峡时报》早前的报道发文告澄清。它指出，该财团发言人当时对媒体透露，收购报业控股的交易可在2月完成，但这预示时间表是建立在多个前提上，包括吉宝的协议会议将在12月8日举行。

财团说：“延后召开吉宝协议会议，可能导致完成Cuscaden Peak 协议的预示时间表相应延迟。”

财团也针对报道的“财团将承担3400万元分手费”一事澄清，若成功收购报业控股，它作为公司的单一股东，将间接承担报业控股和吉宝企业的3400万元“分手费”。

吉宝企业与旅店置业老板王明星牵头的Cuscaden Peak财团竞购报业控股非媒体业务，正处于短兵相接的阶段。

吉宝企业周二就新加坡证券投资者协会（SIAS）的询问作出答复时，再次强调它能比Cuscaden Peak财团更快地完成交易，让报业控股的股东能以最短的时间在明年1月中就收到现金和股票分配。

对此，投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄接受《联合早报》访问时说，交易完成时间和收购价对报业控股股东的决定，将起着一定的作用。

他说：“由于吉宝的收购献议包含吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位在内，吉宝的献议显然存在更多变数。股东将权衡Cuscaden Peak财团献议的溢价和延迟时间的长短，作出相应决定。”

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁则说：“我们认为交易完成时间是考虑因素之一。然而，由于吉宝和Cuscaden Peak财团的交易完成时间相隔并不长，我们不认为这会是报业控股股东的一个重要考虑因素。”

吉宝将在12月9日以电子方式举行特别股东大会，寻求股东批准它全面收购报业控股的计划。报业控股则将在吉宝的特大后举行“吉宝献议的协议会议”，日期未定。

由于Cuscaden Peak财团中的凯腾控股以及丰树产业，都是淡马锡控股全资持有的投资公司，而淡马锡又持有吉宝企业近21％股权，因此，淡马锡在吉宝的特大上的抉择，可能左右报业控股收购战的结果。不过，邓文雄认为淡马锡本着企业治理精神，将投弃权票，让小股东决定支持或反对。这与它过去的做法一致。

蔡栋梁提醒，吉宝收购报业控股是有条件的，即它须获得股东批准。他说：“如果吉宝未能获得股东的批准，那么这项收购将无法进行。”