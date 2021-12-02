终止六连跌海指起56.96点

推动大盘昂首挺进的是星展集团、华侨银行和大华银行。旅游股如云顶新加坡和新航则依然受到卖压。

本地股市终止连跌六个交易日颓势，新加坡海峡时报指数受银行股的强劲支撑，上升56.96点或1.87％，闭市报3098.25点。

推动大盘昂首挺进的星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别上升5.06％、2.64％和2.59％，报31.38元、11.27元和26.13元。

旅游股则依然受到卖压，云顶新加坡（Genting Singapore）和新加坡航空（SIA）分别下滑1.3％和1.03％，报0.76元和4.82元。

德兴汇（Samtrade Research）研究部主任高龙飞接受《联合早报》访问时说，虽然冠病新变种毒株奥密克戎（Omicron）的危害力度仍是个未知数，但许多投资者抱持乐观情绪，认为奥密克戎的影响不大。加上海指处在超卖情况，以及年底佳节的正面效应，促使投资者趁低吸购。

“投资者主要购买受益于经济重开的板块，例如银行股和房地产股，但是投资者仍须谨慎，切勿贸然进场，因为仍存在许多未知数。”

海指在11月下跌4.91％，银河—联昌（CGS-CIMB）分析师林秀琪和黄春兴认为，海指相对强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI）在周一跌至21的低点，意味着不久后会触底反弹。

他们在一份报告中说：“我们预测海指会在3000点至3050点之间再度获得支撑，然后逆行向上。要留意接近这个支撑范围的价格上涨活动，可能显示海指已见底并再次上探3250点的阻力点。”

昨天全场交易量为13亿3000万股，交易额为17亿8000万元。上升股230只，下跌股237只。

个股消息方面，吉宝企业（Keppel Corp）旗下的第一通（M1）通过独资子公司AsiaPac Technology，收购马来西亚资讯通信科技公司Glocomp Systems最多70％的股权，以及其关联公司Global Computing Solutions和GCIS。总收购价为1亿1100万令吉（3600万新元），AsiaPac Technology将使用内部资源，并以现金付款。吉宝企业昨天收报5.11元，起0.2％。

翱兰国际（Olam International）获得1亿5000万美元（2亿零400万新元）的两年期贷款，用于采购良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative）的可持续棉花。该股收报1.73元，无变动。

莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）即日起委任南洋理工大学高级副校长（健康与生命科学）兼李光前医学院院长沈祖尧教授为集团的非执行独立董事，他也从明年起担任提名与薪酬委员会成员。该股报1.36元，无起落。

康盛医疗集团（Thomson Medical Group）宣布委任三名女董事，赵子薇和梁丽玲将担任非执行独立董事，而娜迪亚（Wan Nadiah）担任执行董事。集团也委任林伟杰为Thomson X的总裁，并把他的集团非执行董事职务改为执行董事。该股起1.22％至8.3分。

杨协成（Yeo Hiap Seng）副主席兼首席独立董事詹达斯将在今年底退休，并卸下提名委员会主席和审计与风险委员，以及薪酬委员成员的职务。

独立非执行董事司徒宇斌，将接任首席独立董事兼提名委员会主席。他将在今年底卸下现有的薪酬委员会主席职务，但依然是委员会成员。该股起0.57％至0.885元。